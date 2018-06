Stazione Spaziale | Luca Parmitano sarà Commander della ISS | “emozione grandissima e

Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano sulla Stazione spaziale : Un altro primato al suo già incredibile curriculum. Luca Parmitano, il primo astronauta italiano ad aver passeggiato attorno alla Iss, sarà anche il primo connazionale a diventare comandante della Stazione spaziale internazionale. A dare l’annuncio è stata l’Agenzia spaziale europea (Esa), secondo cui il nostro astronauta dovrebbe prendere il comando della Iss precisamente nella seconda metà della sua prossima missione oltre ...

Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha annunciato giovedì l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), confermando il ritorno di Parmitano per una seconda missione sulla base orbitale, dopo quella del 2013 durata The post Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale appeared first on Il Post.

Stazione Spaziale : il 6 giugno la partenza dell’astronauta ESA Alexander Gerst : L’astronauta dell’ESA Alexander Gerst sarà lanciato nello spazio il prossimo 6 giugno alle ore 13:12 (11:12 GMT) insieme al comandante russo Sergei Prokopyev della Roscosmos ed all’astronauta della NASA Serena Auñón-Chancellor. Il trio partirà dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, ed arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale due giorni dopo, segnando così l’inizio della missione di Alexander, denominata ...

Stazione Spaziale : lanciato il cargo Cygnus - a bordo tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici : Il cargo Cygnus è in viaggio verso la Stazione Spaziale: trasporta 3,3 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici. Il lancio è avvenuto per mezzo di un razzo Antares dalla base Nasa di Wallops Island, in Virginia. Il cargo stato realizzato per conto dell’Agenzia Spaziale statunitense dall’azienda Orbital Atk, con un importante contributo italiano, della Thales Alenia Space (Thales – ...

Stazione Spaziale : ritardo dei voli commerciali - la NASA potrebbe ridurre il numero di astronauti : Aria di tagli sulla Stazione Spaziale internazionale. Almeno per quanto riguarda la NASA: l’agenzia statunitense sta infatti valutando la possibilità di ridurre i suoi posti sulla casa Spaziale, per far fronte all’accumulo di ritardo dei voli commerciali. A circa un mese dalla trattativa avviata con Roscosmos sull’eventuale prolungamento della presenza americana sulla Iss, ecco che la NASA esplora una strategia complementare: una sorta di ...

Stazione Spaziale - Russia : gli astronauti si preparano al lancio della navicella Soyuz [GALLERY] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Spazio - Battiston (Asi) : “Marte sarà una Stazione Spaziale internazionale” : “Il Cira, Centro italiano di ricerca aerospaziale, con i suoi 300 ricercatori, e’ stato concepito per dare al Paese una struttura di ricerca applicata avanzata nel settore aerospaziale”. Cosi’ il presidente dell’Asi, Roberto Battiston, durante il primo dei 9 workshop sull’esplorazione e la colonizzazione marziana, dal titolo ‘Esplorazione e colonizzazione del pianeta Marte: scenari operativi e strategia ...

Stazione Spaziale : un laboratorio molecolare su misura per studiare il DNA a gravità zero : Astronauti, piante, microbi. Nello spazio, mettere in relazione queste forme di vita così diverse tra loro ha perfettamente senso: la ragione è semplice, e va cercata nel Dna. L’acido deossiribonucleico è il ‘codice’ dove stanno scritte tutte le informazioni che determinano gli esseri viventi, dai batteri all’uomo. studiare il Dna – umano o vegetale – nello spazio può aiutare a comprendere l’impatto della microgravità sugli organismi viventi, e ...

Un UFO vola accanto alla Stazione spaziale? [VIDEO] : Nuovo presunto avvistamento ufo: gli appassionati tengono sotto controllo persino il live feed della Stazione Spaziale Internazionale, alla ricerca di “prove” che supportino le teorie sull’esistenza di vita extraterrestre. Stavolta è il “cacciatore di alieni” kingwilly200 a pubblicare su YouTube un video in cui – sostiene – è possibile vedere accanto alla ISS un’astronave aliena di quasi un ...