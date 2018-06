Square Enix Montreal non lavorerà più su titoli GO

Final Fantasy VII Remake : da un annuncio di lavoro di Square Enix s'intravede una nuova immagine del gioco : Square Enix non ha mostrato molto ultimamente di Final Fantasy VII Remake, ma una piccola nuova immagine sembra essere stata condivisa tramite un "metodo" piuttosto insolito.Come segnala Dualshockers, un aggiornamento della pagina di reclutamento di Square Enix (individuata da DKHF4, utente di Twitter), mostra un'immagine che sembra rappresentare una scena del gioco sullo schermo di Naoko Hamaguchi, Development Lead.L'immagine in questione ...

Kingdom Hearts 3 tra Square Enix e Disney - i retroscena : Kingdom Hearts 3 riunirà alcuni dei più recenti mondi Disney e Pixar, ma riunire simili franchise in un unico gioco non è cosa semplice. Di recente, il team di sviluppo e la compagnia hanno svelato i retroscena dell'accordo che vede i mondi Disney all'interno del terzo capitolo della serie. Quando la notizia, che annunciava l'interesse di Square Enix per i loro film, è arrivata alla Pixar, una producer in particolare era piuttosto entusiasta: ...

People Can Fly apre due nuovi studi per lavorare a uno shooter tripla A di Square Enix : Gli sviluppatori di People Can Fly (Bulletstorm, Fortnite, Gears of War: Judgment) si stanno espandendo con l'apertura di due nuovi studi a Newcastle, nel Regno Unito e a Rzeszów, in Polonia. Lo studio nel Regno Unito sarà composto da ex dipendenti Ubisoft e Sumo Digital, mentre lo studio polacco è composto principalmente dagli ex sviluppatori Sniper: Ghost Warrior.Il CEO di People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, ha rilasciato le seguenti ...

Final Fantasy VII Remake : Square Enix vuole l'uscita almeno entro il 2023? : Aggiornamento: Il direttore di LifeStream.net, sito che aveva riportato per primo le parole di Kitase, ha deciso di fare chiarezza su ResetEra sottolineando come la frase riguardante un'uscita entro il 2023 fosse effettivamente solo una battuta. Avevamo proposto questa possibile chiave di lettura all'interno della nostra news originale e a quanto pare si trattava di un semplice scherzo derivante dai lunghi tempi di sviluppo del titolo.News ...

Questa settimana Square Enix terrà un evento speciale dedicato a Kingdom Hearts 3 : Riusciremo a mettere le mani sull'atteso Kingdom Hearts 3 in questo 2018? Probabilmente sì, come saprete il titolo risulta ancora in programmazione per l'anno in corso e, fra poco, otterremo altre informazioni sul nuovo capitolo.Infatti, come segnalato da Gematsu, Square Enix ospiterà il "Kingdom Hearts III Invitation Premiere Event" Questa settimana, un'occasione dove la stampa internazionale potrà finalmente provare il sequel per la prima ...

Final Fantasy VII Remake : Square Enix vuole l'uscita almeno entro il 2023? : Considerando i rumor riguardanti Final Fantasy VII Remake molti fan non possono che cullare più di un dubbio e di una preoccupazione per lo stato di un progetto tanto atteso quanto ambizioso. Riportare in vita senza snaturare eccessivamente un capitolo così storico e amato può rivelarsi un successo incredibile ma i rischi sono inevitabilmente parecchi. Proprio per questo motivo i rumor riguardanti uno sviluppo ripartito da zero di fronte a ...

Tanti blockbuster nei progetti di Square Enix - cosa è in arrivo in futuro : Nel corso di un meeting finanziario per l'anno fiscale 2018, che ha svelato i propri risultati, economici, Square Enix ha fornito le diapositive della presentazione per il loro briefing e ha incluso alcune interessanti informazioni sui piani per l'anno fiscale in corso, che si concluderà il 31 marzo 2019. Prima di tutto, apprendiamo che la compagnia intende espandere il proprio parco di IP attraverso rilasci di grandi blockbuster videoludici ...

I risultati finanziari di Square Enix sono al di sopra delle aspettative grazie a NieR : Automata e Final Fantasy XIV : Square Enix, che a sorpresa ha annunciato una conferenza per l'E3 2018, ha da poco comunicato i propri risultati finanziari per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2018.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha registrato risultati al di sopra delle aspettative e, questo, è dovuto sopratutto a NieR: Automata e Final Fantasy XIV.NieR: Automata, disponibile già dall'anno fiscale precedente, ha continuato a vendere anche quest'anno ...

Square Enix come Nintendo per E3 2018 - previsto un video livestream : Square Enix ha annunciato che la sua presentazione in vista dell'E3 2018 di Los Angeles consisterà in un video pre-registrato che verrà trasmesso in diretta streaming nel giorno prefissato dal publisher e annunciato nelle ultime ore. In pieno stile Nintendo, quindi, assisteremo a una clip di presentazione con una sfilza di annunci pre registrati. L'E3 2018 prende ufficialmente il via per il pubblico tra il 12 e il 14 giugno, ma la maggior ...

Conferenza Square Enix E3 2018 svelata - data e orario : A gran sorpresa, Square Enix ha svelato che terrà una Conferenza tutta sua in vista dell'E3 2018. C'è grande attesa per i titoli attualmente in sviluppo presso le software house appartenenti al publisher, e il fatto che vedremo un evento dedicato lascia ben sperare per tutti gli attesissimi videogiochi in ballo. La Conferenza Square Enix prevista in scena all'E3 2018 di Los Angeles si terrà lunedì 11 giugno alle 10 AM PDT/1PM EDT/6pm BST, che ...

Anche Square Enix terrà la sua conferenza all'E3 2018 : Square Enix ha confermato che la sua conferenza E3 2018 avrà luogo l'11 giugno alle 19 italiane. In un post su Twitter la compagnia ha promesso una "presentazione video speciale" che rivelerà "l'eccitante futuro di Square Enix". L'evento sarà trasmesso su YouTube, Twitch e Mixer.Come riporta Gamespot, Square Enix non ha confermato i giochi che mostrerà, ma probabilmente ci sarà spazio per Kingdom Hearts 3, che è attualmente in programma per il ...

Square Enix : supporto per le mod su PC? : "Stiamo supportando le mod per fornire ai giocatori di tutto il mondo un qualche tipo di connessione" rivela. "Anche se non si tratta di un'esperienza multiplayer, le mod ci danno la sensazione di ...

Square Enix : supporto per le mod su PC? : Il lancio di Final Fantasy 15 su PC all'inizio di quest'anno è stato senz'altro uno degli sforzi più ambiziosi da parte di Square Enix, ci fa notare Gamingbolt.In occasione di una chiacchierata con Gamespot, il live services manager di Square Shigefumi Tanaka ha spiegato come mai il publisher, a differenza di tanti altri publisher giapponesi i quali mantengono ancora una mentalità piuttosto chiusa, stia finalmente accettando le mod nel mondo PC, ...

Square Enix e NVIDIA annunciano una collaborazione per SHADOW OF THE TOMB RAIDER : SQUARE ENIX, Eidos- Montréal, e Crystal Dynamics hanno annunciato che lavoreranno con NVIDIA per sviluppare la versione PC di SHADOW of the TOMB RAIDER, l’ultimo capitolo dell’acclamata saga di TOMB RAIDER, vincitrice di numerosi premi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord SQUARE ENIX e NVIDIA annunciano una collaborazione per SHADOW of the TOMB RAIDER NVIDIA ...