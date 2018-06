Spread in calo e Borsa in rialzo Il governo Conte rassicura i mercati Positivi i listini

Spread Btp chiude in calo a 241 punti : ANSA, - ROMA, 31 MAG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 241 punti base dai 247 punti di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,74%. 31 maggio 2018 Diventa fan di ...

Borse europee caute - Spread in calo a 250 : Borse europee poco mosse con l'eccezione di Francoforte che scivola zavorrata dal crollo di Deutsche Bank. Le vendite sulla banca tedesca, e di conseguenza sull'intero comparto europeo, sono scattate ...

Mercati ottimisti : Spread in forte calo e Piazza Affari è in recupero : Fari puntati anche sulla Casa Bianca: Trump si appresterebbe ad annunciare nelle prossime ore i dazi su acciaio e alluminio anche per l'Unione Europea -

Mercati : Milano parte cauta - timido recupero dei titoli bancari - Spread in calo : Trainano le chiusure positive questa mattina dei listini asiatici, con l'euro in recupero su dollaro e yen, poi, scommettendo su un possibile 'governo politico' la Borsa a metà mattinata viaggia ...

Spread BTP/Bund in deciso calo a 233 punti base : ... forse gli Esteri, lasciando ad altra figura di peso il Ministero dell'Economia. La Lega starebbe valutando questa opzione. Nel frattempo in *Spagna *la situazione politica rimane molto instabile e ...

Spread in calo : Si attesta a 242,2 punti in apertura di giornata lo Spread tra il Btp a 10 anni e il corrispondente Bund tedesco, con rendimenti a 2,79%. Per quanto riguarda le Borse, apre in progresso per Piazza ...

Spread chiude in calo a 247 punti. Piazza Affari a +2 - 09% : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%.

Spread Btp-Bund chiude in calo : a quota 247 punti base : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-Bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%. Lo Spread sulla scadenza a due ...

Governo : Spread chiude in calo a 247 punti. Piazza Affari a +2 - 09% : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%. Lo Spread sulla scadenza a due anni ...

Spread Btp chiude in calo a 247 punti : ANSA, - ROMA, 30 MAG - chiude in calo lo Spread Btp-Bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%. Lo Spread sulla scadenza a due anni ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Sale il rendimento dei Btp all'asta del Tesoro - Spread in calo e Borsa in recupero : MILANO - Ore 12:00. Lo spread tra Btp e Bund decennali resta l'osservato speciale degli investitori dopo i picchi di 320 punti - top dal 2012 - raggiunti nella seduta di martedì. Le indicazioni ...

La Borsa recupera ma il mercato è nervoso - Spread risale dopo il calo in apertura : Le dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo il quale «non siamo al mercato» per risolvere la crisi di governo, infiacchiscono Piazza Affari, che riduce il rialzo allo 0,2% dopo una breve incursione in territorio negativo. Indici nervosi, con il Ftse Mib che ha preso con decisione e rapidamente la via del ribasso (-0,10% al momento) e lo spread BTp ...

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari su. Volano le banche : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it