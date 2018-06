Spending review ferma | primo scoglio per il nuovo governo

Chi è Cottarelli - Mr Spending Review : Dall'Fmi l'uomo del rigore dei conti pubblici. Cremonese, 64 anni, laureato in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena, nel 1981 è nel Servizio Studi della Banca d'Italia, dove resta in ...

Cottarelli : "Senza fiducia voto dopo agosto" Chi è Mr Spending review : Il no di Mattarella a Paolo Savona all'Economia ha fatto saltare tutto generando uno scontro istituzionale senza precedenti, con i 5 Stelle che si dichiarano pronti a chiedere l'impeachment per il ...

Carlo Cottarelli - l'uomo della Spending review : «A me sembra più probabile che mi chiamino nell'Inter a giocare al posto di Icardi, come centroavanti». Così poco più di due mesi fa Carlo Cottarelli rispondeva a...

Cottarelli - ecco mister Spending review. I suoi interventi VIDEO : Il piano di spending rewiev di Cottarelli era stato evocato di recente da Andrea Roventini, inizialmente scelto da Di Maio come ministro dell'Economia per il governo M5S. Critiche invece le sue ...

Chi è Carlo Cottarelli - l’ex commissario alla Spending review che potrebbe diventare premier : Il professor Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tra poco riceverà un mandato esplorativo per l'avvio di un governo tecnico che traghetti il Paese alle prossime elezioni e rimanga in carica almeno fino all'approvazione della legge di stabilità, ovvero almeno fino al dicembre 2018. Ma chi è Carlo Cottarelli?Continua a leggere

Carlo Cottarelli - l’ex mister Spending review tra Gobetti e Jovanotti. “Prima i conti in sicurezza - poi giù le tasse” : Il suo ultimo libro, I sette peccati capitali dell’economia italiana, si apre con tre citazioni: Totò e Aldo Fabrizi da I tartassati, Piero Gobetti e Jovanotti. Una vecchia canzone del ’91, Muoviti muoviti, che fa: “Ma non nascondo neanche la voglia che ho di dare un posto decente a quel figlio che avrò / forse fra un giorno fra un mese o fra vent’anni / non sarà giusto che lui paghi i miei danni“. Quali siano i ...

Chi è Carlo Cottarelli - una vita tra Bankitalia Fmi e Spending review : A suo modo Carlo Cottarelli un ruolo, e non certo secondario, lo ha avuto nel corso della campagna elettorale. Attraverso il suo Osservatorio sui conti pubblici ha fatto le pulci a...

Chi è Cottarelli - l'ex commissario alla Spending review chiamato da Mattarella : Nato a Cremona nel 1954, laureato in Economia a Siena, master alla London School of Economics, ha lavorato dal 1981 al 1987 presso la direzione monetaria del Servizio Studi della Banca d'Italia e ...

Chi è Carlo Cottarelli - mister Spending review convocato dal Colle - : Dopo il fallimento del tentativo del premier incaricato Conte di formare un governo gialloverde , Mattarella ha convocato al Quirinale l'economista. Nel suo curriculum, tra l'altro, il Fondo Monetario ...

Scuola - Spending review : “Miur rosicchia fondi merito e funzionamento” : A lanciare queste dure e gravi accuse è la Uil Scuola. Lo stesso sindacato sostiene che il Ministero della Pubblica Istruzione, pur di finanziare la solita ‘Spending Review’, finisce per prelevare i fondi destinati invece al funzionamento delle scuole e, cosa ancor più grave, all’erogazione dei bonus destinati al merito dei docenti. Il Comunicato stampa […] L'articolo Scuola, Spending Review: “Miur rosicchia fondi ...

Intervista a Cottarelli : “Programma M5s-Lega è irrealizzabile. Spending review? Poco o nulla” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha Intervistato l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, per capire per quale motivo le misure annunciate da Salvini e Di Maio sono sostanzialmente irrealizzabili e men che meno potranno essere introdotte tutte nel corso di una sola legislatura. .Continua a leggere

Spending review - l’eredità di Padoan : uscite correnti su di 34 miliardi. E la spesa per la sanità è quasi ferma : Quattro anni di Spending review e non sentirli. “Pronti a risparmiare su tutto, i tagli sono necessari”, dichiarava Pier Carlo Padoan in un’intervista al Sole 24 Ore nell’agosto 2014, sei mesi dopo essersi insediato al ministero del Tesoro e quattro mesi dopo aver firmato il suo primo Documento di economia e finanza. Che attestava come nel 2013 le spese correnti dello Stato al netto degli interessi avessero toccato quota ...