Spazio | l’astronauta Luca Parmitano | la scelta della Cina di aprire la stazione spaziale

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

Spazio & Tecnologia - l’astronauta Malerba : il futuro “è trasmettere dati a grandi velocità” : “Space Fibre è il futuro: in un satellite ci sono tanti sottosistemi e la capacita’ di accumulare tanti dati che devono dialogare tra loro e quindi c’e’ bisogno di scambiare queste informazioni in modo sempre piu’ efficace e questa Tecnologia lo permette“, ha dichiarato il primo astronauta italiano Franco Malerba, a margine di un workshop sulle tecnologie spaziali promosso oggi dall’Università di Pisa. ...

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : Spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...

Spazio : l’astronauta Paolo Nespoli inaugura l’opera d’arte del Maestro Pistoletto : E’ in programma domani al centro Esrin dell’Esa, a Frascati, la presentazione dell’opera d’arte intitolata “Ritratto di Paolo Nespoli – Astronauta, Missione VITA 2017” del Maestro Michelangelo Pistoletto. Sarà presente anche l’astronauta italiano dell’Esa, Paolo Nespoli. L’Agenzia Spaziale Europea spiega che “il Maestro Pistoletto ha donato all’Esa quest’opera ...