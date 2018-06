Spazio | ecco come la “prua” terrestre rallenta il vento solare

Uno dei vulcani più attivi al mondo : ecco il Monte Mayon visto dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-1B del programma europeo Copernicus ci porta sopra uno dei vulcani più attivi al mondo: il Monte Mayon sull’isola di Luzon, nelle Filippine. Luzon è la più grande isola delle Filippine ed ospita la maggior parte dei vulcani attivi del Paese. Questa attività vulcanica è associata ai processi delle placche tettoniche laddove il fondale del Mar Cinese Meridionale viene trascinato nel mantello terrestre lungo la Fossa di ...

Battiston - Asi - - ecco dove va lo Spazio italiano : Roma, 17 mag. , askanews, Tra big data e mini satelliti, l'utilizzo dello Spazio sta vivendo una vera e propria rivoluzione. L'Italia può vantare un buon posizionamento a livello internazionale, ed è ...

Vulcano Kilauea : ecco i pennacchi del cratere sommitale visti dallo Spazio : I pennacchi di cenere, polvere e gas emessi dal cratere Halemaumau del Vulcano Kilauea dominano sulla vista della Grande Isola delle Hawaii. Le emissioni, infatti, sono così dense e spesse da essere visibili dallo spazio. L’astronauta Drew Feustel ha twittato un’immagine proprio della cima del Vulcano Kilauea, dicendo che è stata scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nella giornata di ieri, le autorità del Servizio Meteorologico ...

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare dove non c’è Spazio. Ecco cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...

Il vulcano Emi Koussi : ecco la montagna più alta del Ciad e del Sahara vista dallo Spazio [FOTO] : Simile alla tavolozza di un artista, ritratto nell’immagine è il vulcano Emi Koussi, nel Ciad settentrionale, ripreso dal satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus. Emi Koussi si trova nell’estremo sud-est delle Montagne del Tibesti. A quasi 3.500 metri, questo vulcano a scudo di natura piroclastica si innalza al di sopra delle pianure di arenaria circostanti. Non si tratta solo della montagna più alta del Ciad, ma anche ...

L’aridità e il verde dell’estate - ecco l’Europa senza nuvole vista dallo Spazio [FOTO] : Questo mosaico di immagini prive di nuvole, ottenute dal satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus, abbraccia l’intero continente europeo ed oltre. La vista si estende dall’Islanda, nel nord-ovest, fino alla Scandinavia e la Russia a nord-est, e dalla punta più settentrionale della Norvegia e della Finlandia fino all’estremo sud con Algeria, Libia ed Egitto. Mentre il sensore satellitare denominato Ocean and Land ...

L’isola di Henderson : ecco l’atollo corallino visto dallo Spazio [FOTO] : L’isola di Henderson si trova nel Pacifico meridionale, a circa metà strada tra la Nuova Zelanda ed il Cile. In quanto uno dei migliori esempi di atollo corallino, l’isola di Henderson è Sito Patrimonio dell’Umanità, ed una delle più grandi riserve marine al mondo. Tuttavia, mentre questa remota, disabitata, minuscola massa di terra può apparire idilliaca e non intaccata dall’uomo, essa in realtà è uno dei luoghi sulla ...

Una metropoli in crescita ricca di storia : ecco Hyderabad vista dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’India meridionale, precisamente sulla capitale dello stato di Telangana: Hyderabad. Con un’estensione di circa 650 kmq, Hyderabad è una delle più vaste aree metropolitane dell’India ed ospita quasi sette milioni di persone. Sorge sulle sponde del fiume Musi, che possiamo vedere attraversare l’immagine al centro. Nonostante sia ricca di storia, ...

L’aeroSpazio sbarca nelle Marche - ecco Aerospacelab : dalla Silicon Valley a San Marcello : L’aerospazio sbarca nelle Marche, nel piccolo Comune di San Marcello (Ancona), dove si trova una startup specializzata in attività sperimentali nell’astronautica e in sistemi per l’aviazione e la difesa, e anche di una associazione che il cui obiettivo è creare nella regione una community di tecnici, ricercatori, professionisti e di imprese nel settore. Se ne parla oggi nell’evento “Spazio al Futuro”, ...

Fra qualche anno potremo andare in vacanza nello Spazio : ecco costi e servizi Video : Ben presto, per chi potra' staccare un assegno a sei zeri, ci potra' essere la possibilita' di fare una vacanza indimenticabile nello #spazio. Ospitati in un albergo che non fara' rimpiangere le strutture a cinque stelle della terra, con la peculiarita' esclusiva di avere più di un'alba e un tramonto al giorno, per la velocita' di diverse migliaia di Km della stazione spaziale [Video]. Questo è quanto, in una conferenza stampa, ha dichiarato la ...

Spermatozoi umani nello Spazio : ecco il progetto della NASA sul concepimento : La NASA sta per lanciare un progetto che potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano nello spazio? L’agenzia spaziale statunitense porterà Spermatozoi umani sulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del progetto “Micro-11” condotto dall’Ames ...

Vacanza tra le stelle : apre il primo hotel di lusso nello Spazio - ecco quanto costa : Un hotel in orbita . Questo è il progetto ambizioso della Orion Span , una società di Houston , Texas, , che intende mettere a disposizione la sua Aurora Station , 10 m per 4,2 m, per ospitare quattro ...

Virgin Galactic - ecco la navicella per lo Spazio. Un successo il test : Gli sforzi di Richard Branson per migliorare il suo velivolo con sistemi di sicurezza in grado di prevenire incidenti e imprevisti sono stati ripagati..

God of War : ecco quanto Spazio occorrerà per l'installazione : Man mano che ci avviciniamo all'uscita del prossimo God of War, le informazioni sul gioco si fanno sempre più numerose, le ultime ci svelavano interessanti dettagli sulla longevità, ma i giocatori, con l'avvicinarsi del lancio del nuovo episodio della serie, stanno cominciando anche a chiedersi quanto spazio su disco dovranno utilizzare per installare il titolo. Ebbene, grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, sembra che la risposta a ...