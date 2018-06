Spazio | dalla Groenlandia un’antenna punta al cuore della Via Lattea

'2001 : Odissea nello Spazio' torna nelle sale per i 50 anni dalla prima uscita : Un monolite. Scuro, opaco, impenetrabile, misterioso. Eppure affascinante, magnetico, imprescindibile. A cinquant'anni quasi esatti dalla prima uscita nelle sale, nei cinema italiani il 4 e 5 giugno prossimi gli appassionati di fantascienza in particolare e di cinema in generale potranno rivedere “2001: Odissea nello spazio”. Un nuovo paradigma per la fantascienza Un film che calamita a confonde, “2001”. Che pone più domande di quante non ne ...

Napoli - stop dalla sovrintendenza al fratello di de Magistris : «Serve più Spazio davanti al bar» : Il documento è arrivato martedì scorso, firmato dal soprintendente Luciano Garella: il marciapiede di piazza Vittoria per ora non può essere allargato. Bisogna rifare il...

Spazio - vita su Marte : dalla Terra nuovi indizi : Sulla Terra esiste un ambiente che potrebbe rappresentare un efficiente modello di Marte, in quanto tra le rocce aride conserva ancora le tracce dei mattoni delle cellule, gli acidi grassi. Esso si trova nel Sud della Gran Bretagna, nel Dorset, e viene descritto sulla rivista Scientific Reports. Il gruppo dell’Imperial College di Londra, coordinato da Mark Sephton, hanno trovato le tracce di acidi grassi in terreni nei quali alcuni batteri ...

Sdsa dalla Sardegna verso lo Spazio profondo : Sdsa dalla Sardegna verso lo spazio profondo – E’ operativa da oggi la Sardinia deep space antenna (Sdsa), collegata al più grande radiotelescopio di Europa, il Sardinia Radio Telescope, costruito nel 2006 a San Basilio (Cagliari). Si prepara a seguire la missioni Exomars 2020 della Agenzia Spaziale Europea e dalla agenzia russa Roscosmos, diretta verso Marte, la cui data del lancio è stata spostata al luglio 2020. E’ pronta a ...

Spazio : i mini-satelliti lanciati dalla NASA hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra: si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

Spazio - Battiston - Asi - : Dalla missione Gaia risultati straordinari - : Questo ha aggiunto ci fa capire come gli straordinari risultati di questa missione siano solo un piccolo frammento delle informazioni che la scienza spaziale può darci'. Tra queste, ha detto ancora, '...

L’aeroSpazio sbarca nelle Marche - ecco Aerospacelab : dalla Silicon Valley a San Marcello : L’aerospazio sbarca nelle Marche, nel piccolo Comune di San Marcello (Ancona), dove si trova una startup specializzata in attività sperimentali nell’astronautica e in sistemi per l’aviazione e la difesa, e anche di una associazione che il cui obiettivo è creare nella regione una community di tecnici, ricercatori, professionisti e di imprese nel settore. Se ne parla oggi nell’evento “Spazio al Futuro”, ...

“Non me la sento”. Giò Giò - che combini? Ballando con la stelle - adesso cambia tutto. Le parole di Giovanni Ciacci - attaccato fin dalla prima puntata - non lasciano Spazio a interpretazioni. E ora Milly cosa farà? : Terremoto in arrivo a Ballando con le stelle. Sembra infatti non ci siano più dubbi su quello che accadrà nella prossima puntata. Sui social i fan hanno fatto già sentire la propria intenzione e Milly Carlucci si troverà tra le mani una bella patata bollente. La conduttrice, fresca di vittoria nella battaglia degli ascolti di sabato contro Amici di Maria De Filippi, rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta, volto capace di unire e ...

Spazio - ExoMars 2020 : dalla Campania 4 mln per strumento MicroMED : Roma, 6 apr. , askanews, La Regione Campania ha deliberato il via libera al finanziamento di 4 milioni di euro dello strumento MicroMED, che sarà imbarcato sulla missione ExoMars 2020, una delle più ...

Atterra uno shuttle al Centro Commerciale di Cavallino. 'Dalla Terra alla Luna - alla scoperta dello Spazio' : La cultura deve essere accessibile a tutti e come dimostra la cronaca odierna, sono svariati i luoghi dove si può usufruirne, quindi perché no, anche un Centro Commerciale può 'portare conoscenza''. ...

Spazio : 50 anni dalla scomparsa di Jurij Gagarin - l’uomo che conquistò lo Spazio rimane un’icona : “Siamo partiti!“: con questa frase, la conquista umana dello spazio diventava realtà. A pronunciarla l’ufficiale dell’Aeronautica sovietica Jurij Gagàrin, classe 1934, diventato il primo uomo a viaggiare nello spazio. Nato in un piccolo villaggio rurale a 200 a ovest chilometri da Mosca, è costretto a interrompere gli studi giovanissimo a causa dell’invasione nazista. Ma la sua grande passione per il volo – spiega ...

12 nuove immagini di oggetti celesti dalla profondità dello Spazio : Il Telescopio Hubble è riuscito a catturare 12 oggetti celesti elencati nel Catalogo di Messier già nella seconda metà del '700