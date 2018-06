Spandau Ballet | il ritorno con il nuovo cantante dopo l' addio di Tony Hadley - Musica

repubblica

: In passato ci hanno provato i Doors, i Queen e anche i Matia Bazar a cambiare voce. Ora gli Spandau Ballet, dopo il… - GianniSantor0 : In passato ci hanno provato i Doors, i Queen e anche i Matia Bazar a cambiare voce. Ora gli Spandau Ballet, dopo il… - quadarel : RT @milio967: #ricordiamodomani #2giugno 1960 nasce #TonyHadley : Nato a Londra, è un cantante pop, soul e swing, famoso per essere stato i… - Labellapassante : RT @milio967: #ricordiamodomani #2giugno 1960 nasce #TonyHadley : Nato a Londra, è un cantante pop, soul e swing, famoso per essere stato i… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) La pace arrivò a sorpresa nel 2009 con una reunion che inaugurò una nuova serie di concerti revival nei palasport in giro per il mondo. Fino aldivorzio. Video in riproduzione.... Ross William ...