Spal avanti con Semplici e i migliori ' Lazzari via solo per una big'

DIRETTA / Spal Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : Antenucci! Spal avanti di rigore : DIRETTA Spal Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Blucerchiati tranquilli, gli estensi devono approfittarne per centrare la salvezza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:18:00 GMT)

Inter - avanti con Spalletti : Inter, avanti con Spalletti Non sarà la qualificazione alla prossima Champions League a decidere il futuro di Luciano Spalletti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha infatti deciso di prolungare il contratto al tecnico toscano che incontrerà nei prossimi giorni il ds Piero Ausilio per cominciare a discutere i dettagli di un accordo che […]

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle Spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

Allegri : “Napoli alle Spalle e ora avanti con entusiasmo” : “Questo è momento da vivere con entusiasmo, dobbiamo ripulirci la testa dopo questa settimana dove giustamente, dopo la sconfitta col Napoli, nei primi due giorni c’è stata delusione. Indietro non si deve guardare, quanto fatto rimane scritto ma dobbiamo esser bravi a scrivere un’altra pagina di storia”. E’ il pensiero positivo del tecnico della Juventus, Massimiliano allegri, in vista del big match di San Siro ...

Diretta/ Spal Roma - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : autorete di Vicari - Roma avanti : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A che apre la 34giornata.

Spalletti : “voglio passo avanti sotto profilo caratteriale” : “Ora mi aspetto un passo avanti da un punto di vista caratteriale. Bisogna far vedere che il momento è adesso e non lo sarà mai più”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti carica la sua squadra in vista delle ultime 6 giornate di campionato, dove i nerazzurri si giocheranno con Roma e Lazio la qualificazione alla prossima Champions League. “Una di queste tre rimane fuori -prosegue il tecnico toscano in ...