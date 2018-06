Spagna | sfiduciato Rajoy Un governo europeista e rosso-rosso per ricucire il Paese

ilfattoquotidiano

: ?? Sfiduciato #Rajoy . Pedro #Sanchez è il nuovo premier della #Spagna. La mozione di sfiducia costruttiva presentat… - repubblica : ?? Sfiduciato #Rajoy . Pedro #Sanchez è il nuovo premier della #Spagna. La mozione di sfiducia costruttiva presentat… - you_trend : Terremoto politico in #Spagna ???? dove il primo ministro #Rajoy domani potrebbe essere sfiduciato in Parlamento. E s… - TgLa7 : #Spagna: Rajoy sfiduciato, Sanchez nuovo premier -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Nelle ore in cui in Italia sta per prendere forma ilgiallo-verde, con il suo tratto post-ideologico e l’orgoglioso euro-scetticismo, inha preso corpo un esecutivoscarlatto di “sinistra-sinistra” (socialisti e Podemos), fieramente ideologizzato e convintamente. Non una semplice distinzione cromatica, come si vede. È Pedro Sánchez, il segretario del partito socialista (Psoe), l’artefice dell’inatteso ribaltone che – appena approvata la mozione di sfiducia – ha portato alla destituzione del premier Mariano. Una svolta non di poco conto, il leader conservatore lascia La Moncloa dopo oltre otto anni di potere ininterrotto, il primo ministro più longevo dai tempi del regime di Franco. Il candidato socialista ha saputo giocare le sue carte, assestando al momento giusto una mozione di sfiducia nei confronti di ...