Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero". Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: "Un onore lasciare una Spagna migliore di quella

Spagna - sfiduciato Rajoy. Un governo europeista e rosso-rosso per ricucire il Paese : Nelle ore in cui in Italia sta per prendere forma il governo giallo-verde, con il suo tratto post-ideologico e l’orgoglioso euro-scetticismo, in Spagna ha preso corpo un esecutivo rosso scarlatto di “sinistra-sinistra” (socialisti e Podemos), fieramente ideologizzato e convintamente europeista. Non una semplice distinzione cromatica, come si vede. È Pedro Sánchez, il segretario del partito socialista (Psoe), l’artefice ...