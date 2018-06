Spagna | Rajoy sfiduciato | il socialista Pedro Sanchez è il nuovo premier

Spagna - sfiduciato Rajoy. Un governo europeista e rosso-rosso per ricucire il Paese : Nelle ore in cui in Italia sta per prendere forma il governo giallo-verde, con il suo tratto post-ideologico e l’orgoglioso euro-scetticismo, in Spagna ha preso corpo un esecutivo rosso scarlatto di “sinistra-sinistra” (socialisti e Podemos), fieramente ideologizzato e convintamente europeista. Non una semplice distinzione cromatica, come si vede. È Pedro Sánchez, il segretario del partito socialista (Psoe), l’artefice ...

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez premier : Il Congresso dei deputati spagnolo ha sfiduciato il premier conservatore Mariano Rajoy, raggiungendo i 176 voti necessari su 350, secondo il conteggio in diretta della tv pubblica Tve. Il leader ...

Spagna - Rajoy sfiduciato : Sanchez il nuovo premier : «Si apre una pagina nuova» : Il Congresso dei deputati spagnolo ha sfiduciato il premier conservatore Mariano Rajoy, raggiungendo i 176 voti necessari su 350, secondo il conteggio in diretta della tv pubblica Tve. Il leader...

Spagna - Rajoy sfiduciato.Sànchez premier : 12.08 Il parlamento spagnolo ha sfiduciato il premier conservatore Mariano Rajoy. La mozione di sfiducia presentata dal Psoe, dopo il coinvolgimento del Partito popolare nello scandalo corruzione, ha ottenuto 180 voti su 350. Il leader socialista Sànchez diventa il nuovo presidente del governo. Subito dopo il voto, Rajoy si è avvicinato al suo successore stringendogli la mano e congratulandosi. "E' un onore aver lasciato una Spagna migliore ...

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez premier : ANSA, - MADRID, 1 GIU - Il Congresso dei deputati spagnolo ha sfiduciato il premier conservatore Mariano Rajoy, raggiungendo i 176 voti necessari su 350, secondo il conteggio in diretta della tv ...

Spagna - sfiduciato Rajoy. Il socialista Sanchez nuovo premier : Oggi è il giorno chiave per la crisi di governo spagnola: il Congresso dei deputati di Madrid ha sfiduciato l'ex premier Mariano Rajoy, con 180

Rajoy ammette la sconfitta. Spagna verso un governo Sanchez : "Possiamo supporre che la mozione di censura sarà approvata, così Pedro Sanchez sarà il nuovo presidente del governo". Sono parole che ammettono la sconfitta quelle del premier spagnolo Mariano Rajoy, che nel giorno del voto riconosce come il leader dei Socialisti abbia trovato i numeri per farlo cadere.La mozione di sfiducia proposta da Sanchez ha trovato ieri anche l'assenso del Partito dei baschi, che per quanto numericamente poco rilevante ...

Spagna - ore contate per il governo. Premier Rajoy verso la sfiducia : Teleborsa, - Sarà una lunga giornata anche oggi per il Premier spagnolo Mariano Rajoy che probabilmente sarà sfiduciato dal Congresso dei deputati e sostituito dal socialista Pedro Sanchez . " Si apre ...

Spagna : ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez : Spagna: ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez Spagna: ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez Continua a leggere L'articolo Spagna: ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez proviene da NewsGo.

Spagna : ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero"

I riflettori si spostano dall'Italia alla Spagna. Rajoy verso la sfiducia - avanza Sanchez : Non c'è pace per l'Europa. Chiusa per ora la crisi italiana con la nascita del Governo guidato da Giuseppe Conte, si concretizza la crisi spagnola, con il Congresso dei deputati di Madrid che ha avviato la seconda parte del dibattito sulla sfiducia al premier Mariano Rajoy e si appresta a votare. "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha detto il leader socialista Pedro Sanchez, che con la caduta di Rajoy, ...

Spagna : anche i baschi voteranno la sfiducia - ma Rajoy non ha intenzione di dimettersi : Spagna: anche i baschi voteranno la sfiducia, ma Rajoy non ha intenzione di dimettersi Spagna: anche i baschi voteranno la sfiducia, ma Rajoy non ha intenzione di dimettersi Continua a leggere L'articolo Spagna: anche i baschi voteranno la sfiducia, ma Rajoy non ha intenzione di dimettersi proviene da NewsGo.

Spagna - governo in bilico. Rajoy resiste : "Lo facciamo in una prospettiva di etica politica e responsabilità", ha dichiarato Aitor Esteban, capogruppo del Pnv, riferendosi allo scandalo Gurtel, la vicenda di corruzione che ha investito ...

Spagna - governo in bilico. Rajoy resiste : "Lo facciamo in una prospettiva di etica politica e responsabilità ", ha dichiarato Aitor Esteban, capogruppo del Pnv, riferendosi allo scandalo Gurtel , la vicenda di corruzione che ha investito ...