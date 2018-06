Spagna | anche Madrid cambia I socialisti | “Faremo governo alla Zapatero Ma rispetteremo

Spagna : Sanchez - si apre pagina nuova nella storia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna - Sànchez : si apre una pagina nuova : 10.13 "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha detto il leader socialista spagnolo Sànchez, nel dibattito sulla mozione di sfiducia al premier conservatore Rajoy,coinvolto nello scandalo sulla corruzione del Partito popolare. La mozione di sfiducia è stata presentata dal Psoe e proprio il suo leader prenderà il posto di Rajoy, come capo del governo. Sono necessari almeno 176voti e restano essenziali i 5 del Partito ...

Spagna : ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero"

I riflettori si spostano dall'Italia alla Spagna. Rajoy verso la sfiducia - avanza Sanchez : Non c'è pace per l'Europa. Chiusa per ora la crisi italiana con la nascita del Governo guidato da Giuseppe Conte, si concretizza la crisi spagnola, con il Congresso dei deputati di Madrid che ha avviato la seconda parte del dibattito sulla sfiducia al premier Mariano Rajoy e si appresta a votare. "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha detto il leader socialista Pedro Sanchez, che con la caduta di Rajoy, ...

Ribaltone in Spagna : premier Rajoy verso la sfiducia. Al suo posto il socialista Sanchez : Non solo la politica italiana, anche quella spagnola dà spettacolo. Il premier conservatore Mariano Rajoy, protagonista della crisi catalana

Spagna - Rajoy verso le dimissioni per evitare Sanchez premier. Decisivo il voto dei nazionalisti baschi per la sfiducia : I cinque parlamentari del Pnv, il partito dei nazionalisti baschi, voteranno sì alla sfiducia contro il premier spagnolo Mariano Rajoy. E grazie alla loro partecipazione, decisiva per il successo della mozione voluta dal Psoe di Pedro Sanchez, il leader del Pp potrebbe essere costretto alle dimissioni. In quel caso, la Spagna sarebbe chiamata a nuove elezioni per la terza volta nel giro di quasi tre anni. L'articolo Spagna, Rajoy verso le ...

Spagna : Sanchez a Rajoy - 'si dimetta' : ANSA, - MADRID, 31 MAG - "Si dimetta signor Rajoy, la sua permanenza alla guida del governo è dannosa per il nostro paese e un peso per il suo partito". Così il leader socialista Pedro Sanchez, ...

Sull'Europa anche la crisi in Spagna. Venerdì si vota la sfiducia a Mariano Rajoy : La presidenza del Congresso dei deputati di Madrid ha fissato a venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Psoe contro il premier conservatore Mariano Rajoy. Il dibattito inizierà giovedì con la presentazione del programma del candidato premier alternativo, il leader socialista Pedro Sanchez, che ha già ottenuto l'appoggio 'senza condizioni' del segretario di Podemos Pablo Iglesias. La mozione ...

Anche la Spagna nel mirino degli speculatori : Intanto il Premier Rajoy ha scritto su Twitter : "L'economia della Spagna cresce del 3% da diversi anni, il Governo è stato in grado di generare fiducia, credibilità e ripresa. È nell'interesse ...

Spread sale anche su Spagna e Portogallo : ANSA, - ROMA, 25 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund resta in oscillazione in area 200 punti base, dopo aver toccato un picco a 201,2 punti base, mentre continua ad allargarsi anche il differenziale di ...