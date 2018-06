Space Hulk Deathwing | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento del classico gioco da tavolo - kscicciu : Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento del classico gioco da tavolo - GeeksArena : Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento del classico gioco da tavolo -

(Di venerdì 1 giugno 2018)Nel 2016arrivo sul mercato, portando i giocatori ad esplorare un relitto spaziale con un gunplay frenetico e coinvolgente, una manna dal cielo per tutti gli amanti dell’universo Warhammer. Chiamati ad organizzare al meglio gli Angeli Oscuri armandoli fino ai denti per affrontare le mostruose creature,in una campagna di tutto rispetto in longevità e struttura, con la possibilità in qualsiasi momento di richiamare un portale per ripristinare la barra dalla salute, potenziare le abilità o l’arsenale in dotazione. A distanza di 2 anni arriva anche su Steam e Playstation 4 tramite la Enhanced Edition, la quale aggiunge all’esperienza base delle missioni speciali da affrontare dopo aver portato a termine la campagna principale, oltre una nuova classe e personalizzazioni ...