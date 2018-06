Spaccia droga in piazza | Daspo per un 21enne di Ragusa

Salerno - nessuno scrupolo quando si tratta di comprare droga : col passeggino dallo Spacciatore. 17 arresti : La Polizia di Stato di Salerno ha smantellato un giro di spaccio rivolto prevalentemente ai giovani e che si svolgeva sul lungomare di Salerno, luogo di tradizionale frequentazione di famiglie, giovani e bambini. Diciassette gli arresti disposti dalla Procura di Salerno, nei confronti di cittadini in maggioranza gambiani. Nel video, tra i clienti, anche una persona che si ferma a comprare droga con un passeggino. L'articolo Salerno, nessuno ...

Battipaglia - Spacciava droga a scuola : arrestato 19enne : Battipaglia. Questa mattina un 19enne è stato tratto in arresto a Battipaglia con l'accusa di spaccio di sostanze di stupefacenti. Gli agenti di Polizia sono intervenuti in una scuola di Battipaglia ...

Bergamo : Spacciava droga in quartieri del centro - arrestato : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato sorpreso mentre vendeva hashish a una donna. Per questo un 28enne è stato arrestato dalla polizia locale. E' accaduto a Bergamo. Il giovane, residente in provincia di Bergamo e con precedenti specifici, è stato notato dagli agenti del nucleo di sicurezza urbana

Bergamo : Spacciava droga in quartieri del centro - arrestato : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – E’ stato sorpreso mentre vendeva hashish a una donna. Per questo un 28enne è stato arrestato dalla polizia locale. E’ accaduto a Bergamo.Il giovane, residente in provincia di Bergamo e con precedenti specifici, è stato notato dagli agenti del nucleo di sicurezza urbana del Comune di Bergamo, impegnati in un servizio di controllo in borghese in via Maglio del Lotto. Aveva appena venduto droga a una ...

Spacciava droga ed ora deve pagare 22mila euro di multa : ALBA ADRIATICA " Per tre anni, stando alle indagini degli investigatori, ha spacciato droga nella zona di Alba Adriatica e, per questo motivo, era anche finita più volte ai domiciliari. Ma l'obbligo ...

Spacciavano droga nelle scuole : arresti fra Novara e Trecate | : Le indagini sono partite nel 2017, per il monitoraggio degli istituti scolastici, e si sono concentrate su un 19enne della provincia. Tre persone sono finite in carcere e otto agli arresti domiciliari.

Arrestati dalla polizia 2 Spacciatori intenti a recuperare droga sotterrata : L'Aquila - Nel pomeriggio di sabato, personale della Squadra Mobile - sezione antidroga ha arrestato, d’intesa con il Sostituto Procuratore, Dott. Fabio PICUTI, due cittadini stranieri, un 50enne macedone ed un 30enne albanese, per detenzione di sostanza stupefacente. Gli operatori di polizia hanno sorpreso i due pusher in prossimità di un rudere, ubicato sulla S.S. 584 località Genzano di Sassa, mentre dissotterravano 8 panetti ...

Monza - blitz antidroga nella stazione diventata un ritrovo degli Spacciatori : Nuovo blitz anti droga della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza. Giovedì pomeriggio gli agenti del Nost, il nucleo mobile voluto dall'attuale amministrazione comunale di centrodestra ...

Droga a Priolo - trovato con marijuana da Spacciare : denunciato : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo, hanno denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente I.V., 39 anni, residente a ...

Marito e moglie sorpresi a Spacciare droga : moglie e Marito sorpresi a spacciare droga e arrestati dalla polizia. E' successo ad Arezzo . Quattro etti di hashish in panetti erano nella borsa di lei. La coppia, un tunisino e una rumena, è finita ...

Brescia - Spacciavano droga nel parco : arrestati 10 stranieri : Roma, 28 apr. , askanews, La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato 10 stranieri, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in un parco cittadino. Le indagini dei poliziotti della ...

Giorgia Meloni - immigrati Spacciatori che vendono droga ai minorenni : 'Reato di tentato omicidio' : ... la quale punta il dito su Facebook: 'Ecco gli effetti dell'immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra al Governo: città in balia di criminali provenienti da mezzo mondo che mettono a rischio ...

Pordenone. Pakistani e afghani Spacciavano droga : Pordenone. Pakistani e afghani spacciavano droga – Nelle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Pordenone, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito numerosi arresti nei confronti di cittadini di nazionalità pakistana ed afghana, quasi tutti richiedenti asilo, ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L´operazione antidroga, che ha visto impegnata la Squadra Mobile ed il Servizio ...

La droga degli Spada di Ostia Spacciata a Isernia : 5 arresti : Roma, 18 apr. , askanews, I carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno arrestato cinque persone accusate di appartenere ad una rete criminale dedita allo spaccio di droga nella provincia di ...