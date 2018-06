Sono stato a una esercitazione di aero-soccorso per capire come funziona

Viceprefetto arrestato - il compare : Stai sereno - non posSono risalire a niente. Ma erano intercettati : Daveti parla nell'auto imbottita di cimici. E al telefono le rassicurazioni alla moglie, inquieta per i debiti: Non ti stressà, sparirà tutto.

Bannon : "Sono stato io a convincere Salvini all'alleanza col M5S" : Oggi Bannon torna a parlare dell'Italia e della svolta politica che c'è stata nel nostro Paese, con il governo giallo-verde frutto dell'accordo fino a poco tempo fa impensabile tra il Movimento 5 ...

Claudio Lippi al veleno con Cristina Parodi : "È stata asettica. Sono stato ignorato" : "L'esperienza di Domenica In mi ha avvilito, mi hanno fortemente voluto nel cast sin dall"inizio, ma dalla prima puntata c"è stato un uso improprio della mia persona e non si è più potuto recuperare", inizia così il deludente bilancio dell'esperienza domenicale di Claudio Lippi su Rai Uno. Intervistato dal settimanale Spy, Lippi non fa sconti a nessuno e senza filtri commenta la sua ultima esperienza televisiva. Nel suo parlare a ruota libera, ...

Elena Morali e Marco Ferri si Sono baciati - parla lei : “È stato piacevole” : C’è stato un bacio tra Elena Morali e Marco Ferri: lei conferma tutto Dopo aver negato a Pomeriggio 5, Elena Morali ha confermato al settimanale Nuovo che c’è stato un bacio con Marco Ferri. Un bacio che ha mandato ancora di più in confusione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, una volta tornata dall’Honduras, ha […] L'articolo Elena Morali e Marco Ferri si sono baciati, parla lei: “È stato ...

MotoGp – La Suzuki lo scarica - Iannone velenoso : “il problema Sono sempre stato io - mai la moto” : Andrea Iannone ha confermato l’addio alla Suzuki alla fine di questa stagione, il pilota italiano non le ha mandate a dire al proprio team L’avventura di Andrea Iannone alla Suzuki si concluderà alla fine di questa stagione, il pilota di Vasto ha svelato come le strade si separeranno alla fine di questo Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse A svelarlo è lo stesso rider italiano nel corso di un’intervista a Motorsport.com, alquanto ...

Amadeus presenta Ora o mai piu' : «Provaci ancora - meteora. Anch'io Sono stato dimenticato». In gara da Valeria Rossi ai Jalisse : ROMA - Amadeus torna alla musica. Dall'8 giugno sarà al timone di Ora o mai più, 4 puntate in cui 8 meteore della canzone italiana , Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, ...

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - video : Sono felice - è stato tutto bello : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso. Sara Affi Fella è riuscita a realizzare il suo sogno d’amore scegliendo Luigi Mastroianni. In attesa di vedere insieme la nuova coppia di Uomini e Donne, poco prima del momento fatidico, la tronista ha rivelato i suoi sentimenti e le sue emozioni: “Mi sento un po’ ...

Grande Fratello 15 semifinale : chi è stato eliminato e chi Sono i finalisti : Grande Fratello 15 cosa è successo nell’ultima puntata? Eliminati e finalisti della semifinale La semifinale del Grande Fratello 15, condotta come sempre da Barbara d’Urso, è stata ricca di televoti e colpi di scena. Chi sono gli eliminati della puntata? Danilo Aquino e Filippo Contri. Il primo è uscito sconfitto dal televoto settimanale: a volere […] L'articolo Grande Fratello 15 semifinale: chi è stato eliminato e chi sono i ...

Milano - furto in casa del sindaco Beppe Sala : “Sono stato un po’ pirla” : “Quando succede ti dici sono stato un po’ pirla”: scherza così il sindaco Giuseppe Sala sul furto subìto nel weekend nel suo appartamento. Del furto “se ne occupa la questura, purtroppo capita come vedete anche a me. Quando succede – racconta Sala, poco prima della presentazione della Mostra su Picasso che aprirà a ottobre – ti dici sono stato un po’ un pirla perché nella fretta di prendere il treno per ...

C’è stata una sparatoria a Liegi - in Belgio : Sono morti due poliziotti e un passante - l’uomo che ha sparato è stato ucciso : C’è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: due agenti di polizia e un passante sono stati uccisi. Altri due poliziotti sono rimasti feriti. La persona che ha sparato – e di cui per ora non ci sono notizie – The post C’è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: sono morti due poliziotti e un passante, l’uomo che ha sparato è stato ucciso appeared first on Il Post.

Danilo e Filippo a luci rosse/ Grande Fratello 2018 - Aquino : “Sono stato a letto con l’amica di mia madre!” : Danilo e Filippo Contri a luci rosse, Grande Fratello 2018, Aquino fa una confessione shock convinto di non essere ripreso: “Sono stato a letto con l’amica di mia madre!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:04:00 GMT)

Le verità di Fabrizio Corona : 'Belen è stato il grande amore e sul lavoro Sono un genio' ma è polemica per la donna che si inginocchia : Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista a 360° a "Verissimo", il programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin ogni sabato pomeriggio su Canale 5: "Belen? L'amore più grande della mia vita, ...

Harvey Weinstein arrestato per stupro/ Libero su cauzione : ma altre quattro donne Sono pronte a testimoniare : E' il giorno dell'arresto di Harvey Weinstein: il famoso produttore, accusato di stupro, nelle prossime ore si consegnerà spontaneamente per evitare le manette.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:27:00 GMT)

Strage di Capaci e trattativa Stato Mafia - Di Matteo : ci Sono mandanti politici Video : L’ha definita senza mezzi termini una sentenza storica. Con accuse tutt’altro che velate ad alcuni apparati dello Stato e alla loro presunta omerta' istituzionale. Così il Pubblico Ministero Nino Di Matteo ha commentato l’esito del processo sulla trattativa Stato-Mafia, in occasione del 26esimo anniversario della Strage di Capaci del 23 maggio 1992 [Video], in cui perse la vita Giovanni Falcone, la compagna Francesca Morvillo e gli uomini della ...