Sit-in del Corpo forestale | donano il sangue per chiedere nuovo contratto

Marchisio viSita la JAcademy in Giappone : 'Sempre felice con i colori della Juve' : La JAcademy del Giappone, una delle numerose academies bianconere in tutto il mondo, è stata inaugurata nel 2016 da David Trezeguet, conta oltre un centinaio di iscritti e svolge la sua attività in 4 ...

Torno indietro e cambio vita : cast - trama e curioSità del film con Raoul Bova : A partire dalle 21.15, venerdì 1 giugno, va in onda su Rai3 Torno indietro e cambio vita, una pellicola del 2015 diretta da Carlo Vanzina. Torno indietro e cambio vita: il trailer Torno indietro e cambio vita: la trama Marco Damiani è sposato con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto, almeno finché sua moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la ...

Leucemia cronica - trovato un anticorpo che frena la crescita del tumore. PoSitivo il primo test su 26 pazienti : Si chiama “cirmtuzumab” ed è un anticorpo che sembra capace di bloccare la crescita della Leucemia linfocitica cronica (il tipo di Leucemia più comune negli adulti). La conferma è arrivata da uno studio clinico pilota su 26 pazienti gravi, condotto presso la School of Medicine dell’Università della California San Diego e pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell. Secondo gli scienziati, la molecola ...

Sul Sito dell'Agenzia delle Entrate l'andamento del mercato casa regione per regione : ROMA . Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le Statistiche Regionali 2018 che analizzano in dettaglio l'andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2017. Lo ...

Kiev vuole aumentare le tariffe per il tranSito del gas - hanno riferito i media - : Naftogaz è disposta a mantenere la tariffa di transito del gas russo attraverso l'Ucraina negli anni 2020-2028 al livello attuale. Per questo Gazprom deve essere d'accordo per il pompaggio di 110 ...

Chi è Marco Bussetti - il nuovo Ministro dell’Istruzione - UniverSità e Ricerca : Marco Bussetti è il nuovo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Cinquantasei anni, vicino alla Lega di Matteo Salvini, ha conseguito la laurea specialistica magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie alla Cattolica di Milano. E’ stato ...

Darmian alla Juventus/ Manca solo l'ufficialità : le cifre dell'affare - già oggi le viSite? : Darmian alla Juventus, Manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare, già oggi le visite? La Juventus è ad un passo dal terzino del Manchester United(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Oncologia : specializzando dell’UniverSità di Pisa fra i migliori giovani ricercatori al mondo : Fra i migliori giovani ricercatori al mondo nel campo dell’Oncologia premiati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) che si sta svolgendo a Chicago dal 1 al 5 giugno c’è anche Daniele Rossini, specializzando dell’Università di Pisa presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Per Daniele Rossini, appena trentenne, si tratta di un bis, è infatti la seconda volta consecutiva che conquista il “Conquer Cancer ...

Analisi Tecnica : indice Athex CompoSite dell'1/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Ottima la performance del principale indice di Atene , che si attesta a 768,38 con un aumento dell'1,66%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

''L'Italia ai partiti populisti'' : la notizia del governo Conte sui Siti stranieri : ''Il nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è favorevole all'euro - scrive la Cnn - ma il conflitto dei populisti con l'Unione non è finito. M5s e Lega hanno promesso tagli alle tasse che ...

Tumori della pelle - prevenzione Asp Ragusa : viSite gratuite a Modica : Tumori della pelle all’Asp di Ragusa al via campagna di prevenzione 2018. visite gratuite a partire da lunedì 4 giugno e fino al 9 luglio.

Scioperano i docenti delle univerSità. Esami estivi a rischio : Pare proprio che negli atenei italiani i ruoli si siano invertiti. Ai professori la parte dei riottosi determinati a scioperare e agli studenti quella dei moderati, con petizioni e appelli al «buonsenso» e a un «ripensamento, fondamentale in una fase così delicata per il Paese». Oggi inizia lo sciopero degli Esami, il secondo promosso dal Movimento...

Roma - tutela delle rondini per la biodiverSità. Ma il provvedimento innesca una polemica sulla disinfestazione : Nessuno tocchi le rondini. Almeno a Roma. Vietato distruggere i nidi, eliminare le cavità delle tegole in prima fila, disinfestare durante il periodo riproduttivo o posizionare materiali e macchinari a meno di due metri dai rifugi. Un’ordinanza sindacale piuttosto stringente quella firmata da Virginia Raggi che introduce un’assistenza speciale per quattro varietà di rondini quali rondini, rondoni, balestrucci e topini, nel nome della “tutela ...

'Stregata' dal canto delle cocorite : ritrovata la calopSita Aria : Tutti lo avevano sperato. Avevano sognato che la piccola Aria tornasse a casa dai propri padroni e da Ardesia, la bambina che l'ha allevata a mano con grande amore. La razionalità, invece, suggeriva ...