Sinistra | l' esigenza di una nuova strada per ripartire

Blastingnews

: RT @rizza_francesco: @backinthegood @ItalianPolitics @Gabry00229552 L’attuale PD non è nemmeno l’ombra della sinistra di 15 anni fa. È solo… - gioart79 : RT @rizza_francesco: @backinthegood @ItalianPolitics @Gabry00229552 L’attuale PD non è nemmeno l’ombra della sinistra di 15 anni fa. È solo… - ItalianPolitics : RT @rizza_francesco: @backinthegood @ItalianPolitics @Gabry00229552 L’attuale PD non è nemmeno l’ombra della sinistra di 15 anni fa. È solo… - rizza_francesco : @backinthegood @ItalianPolitics @Gabry00229552 L’attuale PD non è nemmeno l’ombra della sinistra di 15 anni fa. È s… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Non è una lettera, ma un messaggio in bottiglia forse utile a qualcuno o probabilmente no. Sono semplicemente opinioni, idee, impressioni di un ragazzo di 28 anni che vive in Italia, si occupa di politica da 4-5 ed è di. Il messaggio in bottiglia è per tutti quelli come me, al di là dell'età anagrafica, che si riconoscono in questa parola. Non spetta a me, dare patenti di chi può esserlo e chi no. Anzi, forse, vado oltre è per tutti quelli che si riconoscono in delle idee molto semplici che forse potrebbero essere dima non sanno nemmeno di esserlo. Nel momento del giuramento del Governo più a destra della Storia Repubblicana penso che tanti e tante stiano vivendo più o meno la stessa sensazione e allora mi viene da pensare che no lanon può essere la rassegnazione, lo sconforto, l'indifferenza. E allora ecco, vien fuori l'collettiva di una ripartenza, ...