Simona Ventura | la figlia Caterina compie 12 anni | commovente video su Instagram

Simona Ventura : il mio pensiero su Maria De Filippi! : Simona Ventura, giudice alla diciassettesima edizione del talent show Amici, svela in un’intervista che cosa ne pensa di Maria De Filippi, ma non solo esprime il suo parere anche nei confronti di Barbara D’Urso. Sentite che cosa ha da dire. Simona Ventura nelle ultime stagioni televisive, ha condotto ben due edizioni del programma di servizi, “Selfie Le Cose Cambiano” ed è una delle giurate che fanno parte della ...

Simona Ventura conferma la conduzione di Temptation Island Vip : Indietro 28 maggio 2018 2018-05-28T17:28:18+00:00 ROMA – È ufficiale. Simona Ventura sarà alla conduzione di Temptation Island Vip. A confermarlo è la stessa presentatrice. “A settembre sarò al timone di Temptation Island Vip – ha detto dalle pagine de Il Messaggero -, ma non aggiungo altro”. Sciolto il dubbio conduttrice, si cominciano ad ipotizzare i nomi […] L'articolo Simona Ventura conferma la conduzione di Temptation Island Vip ...

«Temptation Island Vip» : Simona Ventura conduce - ma chi parteciperà? : Sì, Temptation Island Vip si farà. Sì, a condurlo sarà Simona Ventura. «Non posso aggiungere altro», spiega SuperSimo confermando i molti rumors che la volevano al timone del programma. Pochissime le informazioni sulla versione vip dello show: sappiamo che andrà in onda a settembre, che le registrazioni partiranno nel mese di agosto e che la formula sarà la stessa dell’originale, con coppie più o meno consolidate pronte a mettersi alla ...

Simona Ventura elogia Maria De Filippi e parla di Barbara d’Urso : Maria De Filippi: Simona Ventura parla del loro legame professionale e privato Simona Ventura a ridosso della puntata di Amici 17 ha parlato delle sue colleghe Maria De Filippi e Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. La componente della giura esterne del talent di Canale 5 ha dichiarato che Maria è sempre stata una collega che è riuscita a darle una mano, e ciò non l’ha mai affatto sorpresa, in quanto le ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura condurrà la prima edizione : Simona Ventura - Maria De Filippi sta diventando un vero e proprio sodalizio professionale.Sotto l'egida di Maria De Filippi, infatti, Simona Ventura prenderà parte al terzo programma televisivo prodotto dalla Fascino, il secondo nel ruolo di conduttrice: stiamo parlando della prima edizione vip di Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore, sottoponendosi ...

Temptation Island vip - Simona Ventura confermata alla conduzione : “Maria De Filippi? Una vera amica” : L’indiscrezione rimbalzava sui siti da mesi, ma solo ora ha trovato l’ufficialità: Simona Ventura condurrà la prima edizione vip di Temptation Island, in onda da settembre su Canale 5. Il reality dei sentimenti, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda con successo ogni estate, quest’anno avrà la sua versione con i personaggi (più o meno) noti: coppie con la passione per i riflettori, dunque, metteranno alla prova ...

