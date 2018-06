Si muove a passi da gigante Southwestern Energy

Si muove a passi da gigante CRH : Protagonista CRH , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CRH più pronunciata rispetto ...

Si muove a passi da gigante Gerresheimer : Ottima performance per la società di packaging , che scambia in rialzo del 2,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più ...