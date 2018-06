Conte premier - i ministri al Colle per il giuramento | : Dopo 88 giorni di stallo e a un passo dal ritorno alle urne, nasce il governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega. Di Maio e Salvini, che saranno ministri e vicepremier, siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia: avrà la delega alle Politiche europee. Oggi il giuramento alle 16|

Governo - Conte giura alle 16 al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I ministri sono 18, tra loro 5 donne. Matteo Salvini e...

Governo - alle 16 il giuramento. A Tria e Moavero i dicasteri cruciali Economia ed Esteri : Oggi la cerimonia del giuramento. In tutto i ministri sono 18, tra loro 5 donne. Con Salvini e Di Maio vicepremier, sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà il leghista Giorgetti. Speciale ...

Borsa : Milano - +2 - 6% - la migliore d'Europa nell'attesa del giuramento del Governo : Piace inoltre il nome di Giovanni Tria al ministero dell'Economia, visto che in passato il professore si e' espresso sull'inopportunita' di uscita dall'euro realizzata unilateralmente dall'Italia e ...

Il Premier Conte ha incontrato Fico<br>Alle 16 il giuramento del governo : Ore 11:10 - La Camera dei Deputati ha pubblicato la foto dell'incontro tra Giuseppe Conte e Roberto Fico.Il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT #OpenCamera pic.twitter.com/z8mgDAQh5F— Camera dei deputati (@Montecitorio) 1 giugno 2018 Ore 10:30 - La giornata di Giuseppe Conte è cominciata con la visita al Presidente della Camera Roberto Fico. Il Premier è andato ...

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Governo - Conte giura alle 16 al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier : A sbloccare l'impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Savona, il professore anti-euro cui Mattarella aveva negato l'Economia: avrà la delega alle Politiche europee. 'È stato raggiunto l'accordo ...