Shade | il video di “Amore a prima insta” con Francesco Mandelli in onda in anteprima su

Shades of Blue 3 : anticipazioni e promo della terza stagione (VIDEO) : Shades of Blue 3 andrà in onda con la sua premiere domenica, 17 giugno 2018, sulla CBS. La serie Tv con Ray Liotta e Jennifer Lopez affronterà la sua terza stagione prima di chiudere i battenti dello show. Nonostante il successo ottenuto a livello di critica, Shades of Blue 3 ci rivelerà l’ultima battuta della protagonista, che questa volta vedremo alle prese con il suo passato. Shades of Blue 3 trama della terza stagione Il mistero sul ...