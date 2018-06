Sette nuovi ministri di cui ti conviene imparare subito il nome

PES 2019 : annunciati Sette nuovi campionati di calcio su licenza : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio. Questo annuncio conferma il costante impegno, da parte di KONAMI, nell'aumentare il numero di licenze incluse nella serie PES. Le sette nuove licenze ufficiali di campionati di calcio di PES 2019 sono: la Superliga Danese, la Liga NOS Portoghese, la Pro League Belga, la Super League Svizzera, la Ladbrokes ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti a Settembre - chi sono? Candidatura per Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La stagione sta per finire ma già si parla dei tronisti di settembre e Maria De Filippi riceve una Candidatura sorprendente...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:35:00 GMT)

iPhone nuovi 2018 - Apple ne presenterà quattro a Settembre? : Altro che fallimento, iPhone X è lo smartphone più venduto dei primi mesi del 2018. Secondo l’analisi di Strategy Analytics che raccoglie tutti i dati di vendita a livello globale, il modello di punta della Mela si è classificato al primo posto con il 16% di quota mercato, superando altri tre prodotti Apple, che ha fatto man bassa piazzando quattro smartphone ai primi quattro posti della classifica – dopo iPhone X, ci sono iPhone 8, iPhone ...

A Settembre aspettatevi 4 nuovi iPhone (ma uno sarà "il piccolo di casa") : A settembre potrebbero debuttare ben quattro nuovi iPhone: stando a un'indiscrezione proveniente dal sito nipponico Mac Otakara, Apple potrebbe rilasciare anche il nuovo iPhone SE, il "piccolo della famiglia", con display da 4 pollici, ma rinnovato all'interno. Oltre a questa new entry, attesi un iPhone X di ultima generazione, un X Plus più grande e una versione economica dell'X, con schermo Lcd al posto di quello Oled. Ma ecco, nel ...

Fastweb - assunzioni da Settembre 2018/ I call center tornano in Italia : 220 nuovi posti di lavoro : Fastweb, assunzioni da settembre 2018: i call center tornano in Italia, 220 nuovi posti di lavoro tra Lecce e Cagliari. Le ultime notizie sull'accordo con Comdata che apre nuovi scenari (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:18:00 GMT)

Stasera 8 aprile SWAT non va in onda su Rai2 - la programmazione è in pausa : i nuovi episodi a Settembre : Gli appassionati della domenica sera a tema crime su Rai2 dovranno venire a patti con un cambiamento di programma da oggi in poi: Stasera, 8 aprile, SWAT non va in onda, copione che si ripeterà per un bel po' di tempo. Dopo il triplo episodio della scorsa settimana, quando sono stati proposti in sequenza gli episodi 1x10 "La rivolta", 1x11 "Koreatown" e 1x12 "Tutto è veleno", Hondo e soci hanno salutato il pubblico per un arrivederci a tra ...