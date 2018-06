Serie A2 | Matteo Zamagni resta a Spoleto

Il figlio di Matteo Renzi pronto a sbarcare in Serie A : che occasione per il giovane Francesco! : Il figlio di Matteo Renzi potrebbe presto calcare i campi di Serie A, il giovane Francesco affronterà un provino nei prossimi giorniIl figlio di Matteo Renzi potrebbe presto giocare in Serie A- E’ stato infatti offerto un provino con il Genoa al giovane Francesco, il quale, tra qualche anno, potrebbe essere protagonista nel massimo campionato italiano. Si tratta di un attaccante con buone doti tecniche e senso del gol, un classe 2001 il giovane ...

Don Matteo - la 12esima Serie si farà : La notizia è arrivata all'indomani del bagno di folla di giovedì 19 aprile al Teatro Nuovo "Menotti" di Spoleto , leggi qui , : la 12esima serie di don Matteo si farà. E sarà sempre nella città ducale.

Don Matteo 12 - si farà la nuova Serie? Le parole di Terence Hill : Giovedì 19 aprile Don Matteo 11 chiuderà i battenti per quest'anno, con un gran finale che ci riserverà tante emozioni e sicuramente ci farà scendere anche qualche lacrimuccia. Nel trailer dedicato alla puntata finale si vede il piccolo Cosimo che sarà in fin di vita e Giulia la "capitana", che sarà ancora una volta alle prese con i problemi di cuore divisa tra Giovanni e Marco. Ma non solo, Seba e Sofia riusciranno a trovare anche loro il lieto ...

L'assenza dell'attore Andres Gil nella Serie Don Matteo : L'undicesima stagione della longeva serie televisiva Don Matteo sta ottenendo un successo importante a conferma di una serie capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Possiamo definire questa stagione della fiction Don Matteo come quella del cambiamento: questo aspetto è evidenziato dalL'assenza di numerosi personaggi storici, tra cui si annovera il capitano Giulio Tommasi, interpretato dall'attore romano Simone Montedoro. Un ...

La bravura dell'attore Federico Russo nella Serie Don Matteo Video : L'attore Federico Russo [Video] fa parte del cast dell'undicesima stagione della #Fiction #Don Matteo, in cui interpreta il ruolo del giovane Seba, innamorato di Sofia. Bisogna sottolineare che il successo per l'attore Federirco Russo è arrivato in giovane eta', con la partecipazione alla longeva serie I Cesaroni, che vede come protagonista l'attore romano Claudio Amendola. In questa serie interpreta dal 2006 al 2014 il ruolo di Mimmo, il terzo ...