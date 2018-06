Seri problemi UniCredit | ING Direct e con tutto il circuito VISA il 1 giugno? Nessun

optimaitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Più chee INGin questo 1. Gli istituti che per le loro carte di debito e credito si appoggiano al, dal pomeriggio di oggi, non starebbero garantendo i comuni servizi per i titolari di conto, come il semplice prelievo di contante o il pagamento in un negozio. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo, anche sulla base dei primi feedback verificati.Il servizio Downdetector ci segnala come isiano al momento quelli più copiosi. Sono moltissimi i clienti che nelle ultime ore hanno avuto delle brutte esperienze con la loro carta destinata ai pagamenti o ai prelievi. Presso gli sportelli bancomat, ecco che non è stato più possibile ritirare alcuna cifra, anche minima. Allo stesso tempo, in negozi come supermercati ma pure qualsiasi altro esercizio commerciale, non è stato più possibile pagare quanto acquistato. Chi si ...