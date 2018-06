Senza gambe | senza bandiera | ma in cima | alpinista cinese conquista l' Everest

La meningite e la gara di solidarietà : Senza braccia e gambe - ora Davide potrà avere le protesi : Una vera e propria gara di solidarietà è scattata per Davide Bartolo Morana, il ragazzo siciliano che a causa di una meningite fulminante ha perso gambe e braccia. Coi soldi raccolti in pochissimo tempo, il venticinquenne potrà acquistare le protesi speciali che gli permetteranno di tornare a camminare a muoversi in autonomia.Continua a leggere

Senza braccia e Senza gambe diventa campione del mondo. La storia di Max Sechi : “Non esistono sfide impossibili” : “Fino a quando rimani nella mediocrità non dai fastidio a nessuno ma quando inizi a prenderti il podio, i 3 posti che vogliono tutti, ti crei delle antipatie”. Massimiliano Sechi, uno dei più grandi campioni al mondo dei Gec, i Giochi elettronici competitivi – nuovo settore delle Associazioni sportive e sociali italiane, in cui gli atleti sono giocatori di videogiochi riconosciuti come tutti gli atleti sportivi – si racconta partendo dalla ...

Meningite fulminante - Davide si ritrova Senza gambe e braccia come Bebe Vio : “Tornerò più forte” : Un pomeriggio dello scorso gennaio, il 24enne siciliano, originario di Aspra, si sente improvvisamente male. Nel giro di poche ore la situazione precipita: rischia di morire. I medici lo salvano, ma il giovane ha bisogno di protesi costose per ricominciare a vivere...Continua a leggere

Andrea - il ragazzo Senza braccia e gambe che vuol tornare a correre : Andrea Morana ha 24 anni, è un ragazzo solare e come tanti suoi coetanei ama la vita e lo sport. La sua esistenza scorre senza problemi finché un giorno, all'improvviso, viene colpito da una meningite fulminante. I medici lo lasciano senza fiato: per salvargli la vita, è necessario amputare tutti gli arti. Da un giorno all'altro, Andrea si ritrova costretto a letto. Ma non intende mollare.Ispirandosi alla storia di Bebe Vio, la campionessa ...

Meningite fulminante - Davide si ritrova Senza braccia e gambe come Bebe Vio : «Tornerò più forte di prima» : Ma Davide Morana , un giovane siciliano di 24 anni, solare e amante dello sport, non si è mai perso d'animo. E ha continuato a lottare. Così dal letto del suo ospedale Davide - che dopo la maturità ...

Scala l'Everest Senza gambe. L'impresa dell'alpinista Xia Boyu : Con l'aiuto di due protesti è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo. Aveva perso i piedi per congelamento quarant'anni fa

In cima all’Everest Senza gambe : l’impresa del cinese Xia Boyu : Quarant’anni dopo avere perso entrambe le gambe per congelamento sull’Everest, l’alpinista cinese Xia Boyu ha coronato il suo sogno di conquistare la vetta più alta del mondo: con l’aiuto delle protesi il 69enne è riuscito nell’impresa al quinto tentativo, conquistando la cima a 8.848 metri di altitudine. “Ha raggiunto la vetta stamattina, insieme ad altri sette membri della sua squadra“, ha annunciato ...

Ricette Senza glutine : carbonara di gamberetti e lasagna vegetariana : Le lasagne vegetariane sono un primo piatto molto delizioso, che si può servire come portata principale o piatto unico. Gli ingredienti sono per 4 persone. ...Continua a leggere

“Le ha aperto le gambe e…”. GF a luci rosse. Concorrente Senza freni : preso dall’eccitazione “lo fa” : “Simone è ufficialmente e felicemente fidanzato con l’onorevole Stefania Pezzopane, una donna intelligentissima e questa storia è seria. Quindi stiamo parlando di una cosa che ha fatto Simone, se il mio uomo lo avesse fatto a me, io mi sarei arrabbiata molto… sono insieme da quattro anni loro due”, ha esordito così, Barbara D’Urso quando, durante una delle dirette del Grande Fratello ha fatto sapere a tutti che tra Simone ...

Rihanna Senza trucco mostra le sue smagliature e i peli sulle gambe : Rihanna ha postato i nostri tre nuovi selfie preferiti nella storia di Instagram, facendoci emozionare tantissimo. Badgalriri era stupenda mentre si rilassava al sole, senza trucco, ostentando orgogliosamente tutto ciò che madre natura le ha regalato, perfino i difetti.--"Quando non puoi aspettare l'estate", ha scritto la cantante di "Wild Thoughts" a commento delle fotografie. E non potendo aspettare davvero, Rihanna ha deciso di condividere ...

Mandy - Senza gambe scala 2744 gradini : ecco come ha fatto - il video Video : Superare le barriere e dimostrare che la disabilita' non è un limite. Mandy Horvath ha voluto raccontare la sua impresa sui social network e in un'intervista rilasciata alla BBC per trasmettere un messaggio di speranza a chi è stato beffato da un atroce destino. Nel 2014 la giovane ha perso entrambe le #gambe in to ad un incidente. Da quella tragedia l'americana ha trovato la forza per ripartire e sorridere nuovamente alla vita. Superato lo choc ...

Mandy - Senza gambe scala 2744 gradini : ecco come ha fatto - il video : Superare le barriere e dimostrare che la disabilità non è un limite. Mandy Horvath ha voluto raccontare la sua impresa sui social network e in un'intervista rilasciata alla BBC per trasmettere un messaggio di speranza a chi è stato beffato da un atroce destino. Nel 2014 la giovane ha perso entrambe le gambe in seguito ad un incidente. Da quella tragedia l'americana ha trovato la forza per ripartire e sorridere nuovamente alla vita. Superato lo ...

L'Inter resta Senza gol. Ha il passo del gambero più che da Champions : Quando tutti pensavano che il periodo nero fosse ormai definitivamente alle spalle, ecco che L'Inter torna ad essere pazza e incomprensibile. Merito di un Atalanta aggressiva e di nuovo bella ma ...

Giochi elettronici - 'Io Massimiliano Senza braccia e gambe - insegno che nella vita non ci sono scuse' : Si appassiona al mondo dei videoGiochi ed è proprio il titolo di campione del mondo che cambia la sua esistenza: capisce che nella vita non è importante la condizione di partenza, se non si lascia ...