Selezioni di comparse per una serie TV di Sky in 8 puntate e non solo

(Di venerdì 1 giugno 2018) In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a casting e provini per cinema, televisione, teatro, musica: lesono per diverse figure e varie produzioni, vediamo tutte le informazioni utili.e figurazioni Si cerca, come comparsa, una insegnante di acquagym, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Le riprese verranno effettuate nel mese di luglio. Per una figurazione speciale, sempre per il prossimo mese di luglio, si cerca poi una donna di età compresa tra i 40 e i 50 anni, con struttura fisica robusta e che abiti a Torino. In entrambi i casi le interessate devono inviare la propria candidatura, allegando curriculum e fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: sarapatti2018 @ gmail.com. Un video musicale Per un nuovo video musicale sono tutt'ora aperte leper un attore di età compresa tra i 25 e i 35 anni, residente nell'Italia ...