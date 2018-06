Secondo Prince la vera droga era il nuovo mondo digitale

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) "Ho concepito questo libro nel giorno stesso della morte di, quando la notizia ha iniziato a fare il giro del. Ho ripensato a quando, a tredici anni, avevo acquistato il disco 1999. Qualche perplessità c'era. Sapevo di non voler scrivere il classico libro sull'artista morto. Mi sarei sentito un avvoltoio, un profanatore di tombe. Era morto per un'overdose non voluta, dopo essere stato male per alcune settimane. In pochi sapevano della sua lotta per disintossicarsi dalle droghe, considerate le sue dichiarazioni pubbliche durissime contro le sostanze. Per una tragica ironia, a ucciderlo fu il fentanyl, lo stesso farmaco che ha ucciso Tom Petty".C'è poco da profanare, considerato che Paisley Park, la residenza-studio di registrazione di, è stata trasformata in un museo, con tanto di urna con le sue ceneri a forma di... Paisley Park. Purple Life (EDT, pagg. 320, euro 17; ...