Scuola | Marco Bussetti è il Ministro dell’Istruzione

scuolainforma

: Su Facebook appare con #Salvini in molte fotografie. Si occuperà di smantellare la #BuonaScuola. Ecco chi è Marco B… - repubblica : Su Facebook appare con #Salvini in molte fotografie. Si occuperà di smantellare la #BuonaScuola. Ecco chi è Marco B… - uoucojimbolotei : Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle sette e trenta senza lui È un cuore di metallo senza l'anima N… - WillosWorlds : I added a video to a @YouTube playlist -

(Di venerdì 1 giugno 2018)è il nuovodell’Istruzione. Finalmente la fumata bianca è arrivata. Adesso anche l’Italia ha un governo e come tutti auspicavano di natura politica. Le ultime ore erano state fondamentali per riavvicinare il Presidente Mattarella al duo Di Maio-Salvini. Il leader leghista aveva sospeso tutti i comizi per tornare a Roma e provare … L'articoloè ildell’Istruzione proviene dainforma.