Scuola | dopo gli arretrati gli aumenti di stipendio | ma dal 2019 cattive notizie

Blastingnews

: RT @RiccardoNoury: Domani dopo l'ok della Corte suprema bulldozer israeliani potrebbero iniziare a demolire il villaggio di Khan al-Ahmar (… - aniramiznat : RT @RiccardoNoury: Domani dopo l'ok della Corte suprema bulldozer israeliani potrebbero iniziare a demolire il villaggio di Khan al-Ahmar (… - FaNaTiKo2 : #NBAFinals #NbaTipo tutti noi stamani mattina a lavoro/scuola dopo aver visto gara1 di stanotte - boboeflou : @Serv_Pubblico Trasmissione stupenda. Se in molti non l'hanno vista é perché ci hanno abituato a una pessima televi… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Da qualche giorno nelle tasche di molti lavoratori del compartosono arrivati i tanto attesidiper gli anni 2016-2017 e per la prima parte del 2018. Si tratta, come chiarisce NoiPa sul suo portale ufficiale, degli effetti dell’applicazione dei provvedimenti di concertazione e degli accordi tra Governo e sindacati fuoriusciti dalla piattaforma di rinnovo contrattuale.un decennio di blocco euna famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2015, i dipendenti pubblici e quindi anche quelli dellahanno un nuovo contratto con nuovi e più alti stipendi. Il nuovo CCNL è triennale e andra' in scadenza il 31 dicembre prossimo e qualcuno, come il sindacato Anief, mette in guardia i lavoratori su ipotetici tagli dinel. Come riporta un comunicato ufficiale Anief, parte di quanto guadagnato in più dai lavoratoriquesto ...