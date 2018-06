romadailynews

: +++ #Archeologia Scoperta a Case Rosse la Tomba dell'Atleta di epoca romana +++ #Roma #AnticaRoma #AncientRome - Capitolivm : +++ #Archeologia Scoperta a Case Rosse la Tomba dell'Atleta di epoca romana +++ #Roma #AnticaRoma #AncientRome - rep_roma : Roma, scoperta la 'tomba dell'atleta' a Case Rosse durante scavo Acea [news aggiornata alle 16:17] - anticaeviae : SCOPERTA IN LOCALITA' CASE ROSSE UNA TOMBA A CAMERA DI IV-III sec. a.C. E' già stata nominata come Tomba dell'atle… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) La ‘dell’atleta’. Cosi’ e’ stata chiamata la sepolturarisalente a circa 2.400 anni fa ein localitònella periferia est della Capitale. La, perfettamente conservata, e’ venuta alla luce durante gli scavi di Acea per il raddoppio della condotta adduttrice Castell’Arcione-Salone ed e’ situata a circa due metri dal piano stradale. Insieme ai reperti ossei appartenenti con ogni probabilita’ a 4 persone, sono stati identificati anche 25 elementi di corredo prevalentemente in ceramica, un moneta di lega in bronzo e due strigilli di ferro con cui gli uomini erano soliti detergersi dopo le attivita’ fisiche, da li’ il nome della. Non solo, all’interno della camera sepolcrale – larga 2,50 metri, lunga 3,30 e alta 1,75 – sono stati rinvenuti anche resti di cibo deposto ...