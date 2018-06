Scomparso da una settimana | anziano ritrovato grazie a Chi l' ha visto?

11enne Scomparso da 2 giorni : trovata una bici - forse è la sua : Proseguono le ricerche di Mohammed, il bimbo di 11 anni scomparso da due giorni a Mirandola , Modena, e spunta una bicicletta vicino alla stazione del paese che i carabinieri avrebbero sequestrato: ...

Aereo Malaysia Airlines Scomparso : il pilota ha eluso i radar per una missione suicida : Il pilota dell’Aereo Malaysia Airlines scomparso l’8 marzo 2014 sull’Oceano Indiano con 239 persone a bordo “ha deliberatamente eluso i radar” ed ha fatto precipitare il velivolo per attuare una missione suicida pianificata a lungo: è quanto sostengono gli inquirenti che stanno cercando di risolvere il mistero del Boeing 777 MH370. Non si trattò di un incidente o di un attacco militare, come era stato ipotizzato in ...

Addio alla star dei reality. Scomparso da una settimana - tutti erano sulle sue tracce : il tragico epilogo : Era pieno di entusiasmo e a 24 anni aveva tutta la vita davanti. Tanti i sogni nel cassetto, piano piano realizzati. Prima il reality che gli aveva dato una certa notorietà e poi la voglia incontrastabile di viaggiare, vedere il mondo e raccontare sui social le sue esperienze. Recentemente aveva iniziato una nuova avventura, era partito per visitare la Colombia, ma per Joe Tilley quello è stato l’ultimo viaggio. Misteriose le ...

Lazio - i corpi trovati in mare sono compagna e figlia dell'imprenditore Scomparso in una gita : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone (Caserta), Pierluigi Iacobucci. Erano scomparsi lo scorso 2 maggio dopo essere usciti in mare con una moto d'acqua. Il corpo di lui era stato ritrovato

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - Scomparso all’uscita da scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più allucinante : l’epilogo choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

Salerno - trovato morto 18enne Scomparso : accoltellato e gettato in una scarpata : Salerno, trovato morto 18enne scomparso: accoltellato e gettato in una scarpata La morte risalirebbe a circa tre giorni fa. Il giovane, di cui si erano perse le tracce il 6 aprile, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nei mesi scorsi Continua a leggere

