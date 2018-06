Sciopero aerei : quando si fermano i trasporti nel mese di giugno 2018 : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate (8, 18 e 22), per la capillarità territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono decisamente ...

Sciopero aerei Enav oggi 8/05 - martedì nero nei cieli : info sui voli cancellati Video : La giornata si annuncia complicata per coloro che dovranno prendere un aereo oggi martedì 8 maggio. I voli sono infatti a rischio in tutta Italia per via di due scioperi nazionali indetti dai sindacati [Video] dei controllori di volo Enav. Vediamo insieme tutte le informazioni da conoscere e le fasce orarie considerate come maggiormente complicate nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Ecco le informazioni chiave da conoscere in merito ...

Aerei - doppio Sciopero dei controllori di volo Enav : oltre 700 voli cancellati : Martedì difficile per chi vola a causa del doppio sciopero nazionale dei controllori di volo dell'Enav: il primo , dalle 10 alle 18, è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil ...

Le cose da sapere sullo Sciopero degli aerei di oggi : Riguarda i controllori di volo, e secondo Enav potrebbe causare la cancellazione di almeno 437 voli in tutta Italia The post Le cose da sapere sullo sciopero degli aerei di oggi appeared first on Il Post.

Sciopero aerei 8 maggio 2018 : tutti gli orari - i voli cancellati e quelli garantiti : Previsti due scioperi nazionali: il primo dalle 10 alle 18 proclamato da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Unica e l'altro dalle 13 alle 17 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta. L'elenco dei voli garantiti. Proteste anche a livello locale.Continua a leggere

Sciopero aerei - martedì difficile per i voli : Due scioperi nella stessa giornata, entrambi a livello nazionale. È un martedì nero per i cieli italiani l’8 maggio. L’Enav, Ente nazionale di assistenza al volo, segnala due agitazioni a livello nazionale. Il primo stop è dalle 10 alle 18 e lo Sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, UIL Trasporti e UNICA. Si fermano invece dalle 13 alle 17 i lavoratori che aderiscono alle organizzazioni sindacali FIT-CISL e ...

Sciopero aerei 8 maggio 2018 : orari e chi protesta : Mancano pochi giorni allo Sciopero degli aerei previsto il prossimo 8 maggio. A seguire gli orari e quali lavoratori aderiranno alla protesta attesa all'inizio della prossima settimana. maggio sarà un mese particolarmente intenso per gli scioperi, sia del settore ferroviario che del trasporto pubblico locale. Le proteste in ambito aereo saranno concentrate in un'unica data, quella del martedì della seconda settimana del mese. I principali ...

Sciopero trasporti aprile-maggio 2018 : calendario treni - autobus e aerei : Torna l'aggiornamento sugli scioperi dei trasporti a cavallo tra aprile e maggio, con le date in calendario per treni, autobus e aerei. Di recente c'è stata la revoca dello Sciopero ferroviario del 13 aprile, che coinvolgeva inizialmente Trenord, Italo NTV e FSI. Nei prossimi giorni, sono previste nuove proteste nel settore del trasporto ferroviario, anche se solo a livello locale. La preoccupazione maggiore arriva dal comparto aereo, in ...

Francia - maxi Sciopero treni e aerei contro riforma Macron/ Tre mesi di caos per le Ferrovie di Stato : Francia, maxi sciopero treni, aerei e netturbini contro le riforme del Governo Macron: tre mesi di proteste e astensione dal lavoro, caos e traffico impazzito. Il "calcolo" dei sindacati(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:30:00 GMT)