Sciopero 7-8 giugno 2018 | orari Trenitalia | Trenord e Italo Ntv

Sciopero comparto treni - le date ed i giorni interessati a giugno 2018 : Si avvicina l'estate e le opportunità di viaggio o di vacanza si moltiplicano con l'arrivo della bella stagione. Purtroppo, è possibile incappare in alcune giornate di Sciopero dei treni che potrebbero condizionare i vostri spostamenti a giugno 2018. In questo articolo proveremo a segnalarvi le date ed i giorni da tenere sotto controllo, magari anche prima di prenotare il vostro biglietto del treno. Che giorno ci sarà lo Sciopero del comparto ...

Sciopero aerei : quando si fermano i trasporti nel mese di giugno 2018 : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate (8, 18 e 22), per la capillarità territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono decisamente ...

Sicilia : 15 giugno Sciopero lavoratori agricoli (2) : (AdnKronos) - "Il nostro obiettivo - scrivono Mannino, Manca e Marino - è quello di chiudere la trattativa firmando un contratto forte, equilibrato e degno di un settore strategico per il Paese e per la nostra regione. Finora abbiamo riscontrato un atteggiamento nelle parti datoriali che mette a ris

Sicilia : 15 giugno Sciopero lavoratori agricoli : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - sciopero dei lavoratori agricoli, anche in Sicilia, il 15 giugno, per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di categoria. La protesta è organizzata da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e segue la rottura delle trattative con le associazioni datoriali a cinque mesi d

FedEx-Tnt : confermato Sciopero 31 maggio e 1 giugno : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Si avvicina lo sciopero di due giorni dei lavoratori di FedEx e Tnt. I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato la protesta indetta per il 31 maggio e per il 1 giugno prossimi, dopo il nulla di fatto, venerdì scorso, nella trattativa al Mise sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante 115 persone. Le due aziende non hanno accolto ...

Blue Panorama : sindacati - Sciopero 24 ore 8 giugno - rispettare accordi : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Scioperi in arrivo a Blue Panorama. I sindacati di categoria e le associazioni professionali del trasporto aereo hanno proclamato, infatti, un’astensione dal lavoro di 24 ore di piloti e assistenti di volo per l’8 giugno prossimo. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Anpac e Anpav si dicono “costrette” a dichiarare questa azione di protesta per chiedere il rispetto degli accordi ...

Sciopero trasporti giugno 2018 : calendario treni - autobus e aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...

Sciopero Trenitalia giugno 2018 : calendario date delle proteste Video : Sono state rese note le prime date ufficiali degli scioperi Trenitalia e Trenord in calendario nel prossimo mese di giugno. A re le date e gli orari in cui i treni potranno subire disagi a causa della protesta dei lavoratori. Alla fine del corrente mese, intanto, i dipendenti delle due societa' aderiranno alla Sciopero del 26 maggio [Video] indetto dal sindacato CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti, con l'inizio dei disagi fissato per le ...