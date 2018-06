Scaletta di Vasco Rossi a Torino l’1 e 2 giugno | orari ingressi | come arrivare allo

CONCERTO VASCO ROSSI / Torino - Stadio Olimpico : orari - info evento e probabile Scaletta (1 giugno) : VASCO ROSSI apre ufficialmente oggi 1 giugno il VASCO Non Stop Live Tour 2018 dallo Stadio Olimpico di Torino: informazioni dell'evento e probabile scaletta.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Concerti - Vasco Rossi : la Scaletta della data zero del VascoNonStop 2018 a Lignano Sabbiadoro : ...dice no" "Gli spari sopra" "Stupido hotel" "Siamo soli" "Domenica lunatica" "Il mondo che vorrei" "Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città" "Rewind" "Un mondo ...

Svelata la Scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live : video dal soundcheck di Lignano : Habemus scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018: a meno di cambiamenti dell'ultima ora, quella realizzata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al soundcheck del 25 maggio riservato agli iscritti al fan club sarà la setlist definitiva del VascoNonStop Live in partenza a giugno. Come anticipato dallo stesso rocker, ci sono diverse canzoni che non sono state inserite nelle scalette di Vasco Rossi delle ultime edizioni del Live Kom, mentre ...

Concerto Vasco Rossi Lignano 2018 : canzoni in Scaletta nella data zero : Tutto pronto per il Concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro in calendario domenica 27 maggio, data zero del Tour negli Stadi 2018 che vedrà il rocker di Zocca esibirsi nelle principali città italiane. A seguire alcune canzoni in scaletta e altre informazioni utili sul primo spettacolo musicale di Vasco dopo il trionfale Concerto dei record tenutosi a Modena Park la scorsa estate, una parte del quale è stata trasmessa live su Rai 1 con la ...

La Scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 anticipata dal rocker : “Un sacco di canzoni restano fuori” : A un mese dalla data zero del VascoNonStop Live, le prime anticipazioni sulla scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 sono arrivate dallo stesso rocker di Zocca in un'intervista a Vanity Fair, che gli dedica la copertina di questa settimana e un servizio corredato dalle foto di Charlie Gray. Parlando con Enrica Brocardo, Vasco Rossi ha anticipato qualche dettaglio sulla scaletta che metterà in scena negli stadi col nuovo tour in partenza ...

Vasco Rossi/ "Modena Park una seduta psicanalitica. E sulla Scaletta del Vasco Non Stop Live..." : Vasco Rossi svela i dettagli sulla scaletta del Vasco Non Stop Live e, in un'intervista, lancia frecciatina ai colleghi parlando di beneficienza pubblica.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:10:00 GMT)