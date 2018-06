Savona | uomo dei vertici Ue | i compiti del ministro delle polemiche

Fassina (Leu) : "Sto con SavonaE' l'uomo giusto per forzare l'Ue""Sinistra? Porta l'Italia al baratro" : l'INTERVISTA/ Stefano Fassina (Leu) appoggia il prof. Paolo Savona e critica il Pd. "Contribuire a dire, come fa la sinistra, che l'Italia è in preda ai barbari non fa altro che prolungare questa fase di crisi con effetti che non possiamo prevedere" Segui su affaritaliani.it

Governo : Renzi - Savona e no euro? Tempo è galantuomo : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Una pagina del quotidiano Repubblica acquistata da un imprenditore, Lupo Rattazzi, per rivolgere una domanda diretta a Luigi Di Maio e Matteo Salvini sull’uscita dall’euro e le tesi del professor Paolo Savona, l’economista su cui si è inceppata la macchina della trattativa giallo verde. A ritwittarla, prontamente, è Matteo Renzi, che ‘cinguetta’: “Comprare una pagina di ...

Governo : Renzi - Savona e no euro? Tempo è galantuomo : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Una pagina del quotidiano Repubblica acquistata da un imprenditore, Lupo Rattazzi, per rivolgere una domanda diretta a Luigi Di Maio e Matteo Salvini sull’uscita dall’euro e le tesi del professor Paolo Savona, l’economista su cui si è inceppata la macchina della trattativa giallo verde. A ritwittarla, prontamente, è Matteo Renzi, che ‘cinguetta’: “Comprare una pagina di ...

Lucrezia Reichlin : "Paolo Savona è un uomo molto anziano e con un ego abbastanza forte" : "È un uomo molto anziano, credo che abbia un ego abbastanza forte". A dirlo è l'economista e docente della London Business School, Lucrezia Reichlin, rispondendo a chi le chiede di spiegare il mancato passo indietro di Paolo Savona, ministro dell'Economia indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini su cui il Quirinale ha posto il veto.Sul possibile governo del presidente, Reichlin afferma: "Non non ho avuto contatti" con il premier ...

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far saltare il governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Chi è Paola Savona - l'uomo della Lega per il ministero dell'Economia : Paolo Savona, ipotizzato - non tra pochi dubbi - per la guida del ministero dell'Economia, sembra un perfetto uomo della Prima Repubblica che ha attraversato di gran carriera la Seconda e si propone ...