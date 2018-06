Savona | Le mie idee si sanno Ora bisogna capire i limiti

ilgiornale

: Savona: «Le mie posizioni sono note: voglio un’Europa diversa, più equa» - Corriere : Savona: «Le mie posizioni sono note: voglio un’Europa diversa, più equa» - pa__rm : RT @maitre_a_panZer: #Ansa 'La macchina è partita. Le mie idee si sanno, adesso bisogna capire quali sono i limiti'. Così il ministro per l… - liukzilla : RT @maitre_a_panZer: #Ansa 'La macchina è partita. Le mie idee si sanno, adesso bisogna capire quali sono i limiti'. Così il ministro per l… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Uscendo dal Quirinale dopo aver giurato da ministro (guarda il video), Paoloaveva liquidato i cronisti che speravano in sue dichiarazioni con un laconico: "Sono specializzato nei silenzi". Poi, però, ha deciso di parlare durante il ricevimento per le celebrazioni del 2 giugno. E sono parole che faranno, forse, discutere.Perché se sulle teorie disull'euro, sul famoso piano B e sui rapporti con l'Europa si è detto molto, ora bisognerà vedere cosa farà il neo-ministro per gli Affari Ue una volta al lavoro. "La macchina è partita", ha dettoai giornalisti. "Le miesi, adessoquali sono i". Anche perché, sottolinea, il "tempo della campagna elettorale è finito".Il professore eurocritico si è avvicinato poi na Pier Carlo Padoan dando luogo a un simpatico siparietto. "Non sono il tuo successore - ha detto - ma volevo salutarti"., ...