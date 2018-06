Sara Gotti | chi è la fidanzata di Riki? Troppo timida per seguirlo in tour

Riccardo Marcuzzo fidanzato con Sara Gotti : "Mi dicono di tenermela stretta" : Riccardo Marcuzzo è fidanzato con Sara Gotti , ormai non ci sono più dubbi. Non solo sono arrivate le dichiarazioni ufficiali del cantante, che ha confermato di avere una relazione da qualche mese, ma dato che ormai sul Web si parla solo di loro, Riki ha deciso di iniziare a includere la fidanzata Sara nei suoi post sui social. Già nel mese di marzo avevamo intuito che ci fosse una ragazza nella vita privata del cantante di Amici: lei lo seguiva ...

Riki fidanzato con Sara Gotti : "Tutti mi dicono di tenerla stretta" : Riki, da qualche settimana, è uscito allo scoperto confessando, alle fan, di essersi ufficialmente fidanzato con Sara Gotti, una ragazza di 22 anni di Milano, che gli ha letteralmente rubato il cuore come confessato a 'Vanity Fair': L’ho conosciuta a gennaio a una festa. Non so dire ancora se sia una storia super seria ma tutti mi dicono di tenermela stretta. Lei è l’unica a cui non frega niente dei follower, anzi si vergogna. L’ho portata ...