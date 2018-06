Santos | i tifosi contestano Gabigol | ' Vai via | non abbiamo bisogno di te' VIDEO

sport.sky

: Gabigol sotto accusa, i tifosi: 'Vattene, il Santos non ha bisogno di te' - FcInterNewsit : Gabigol sotto accusa, i tifosi: 'Vattene, il Santos non ha bisogno di te' - PremiumSportHD : #premiumsport #Santos, i tifosi contro #Gabigol: 'Vattene'. - GoalItalia : Già finito il periodo di festa di Gabigol al Santos ?? -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Un inizio di stagione da incubo e una nuova sconfitta, quella per 2-0 contro l'Atletico Paranaense nell'ultimo turno, che scatena la rabbia deiterzultimo in classifica e in piena zona ...