Sanità | da diseguaglianze a finanziamento | gli obiettivi di Giulia Grillo

(Di venerdì 1 giugno 2018) Differenze di accesso alle cure, finanziamenti limitati, condizioni di lavoro degli operatori sanitari. Sono i temi principali che la ministra della Salute del governo Conte,, ha inserito nella ‘dichiarazione di intenti’ che correda il suo curriculum di candidata sulla piattaforma Rousseau. E in cui si impegna a “continuare a lavorare nell’interesse collettivo realizzando il programma del M5S, in particolare nel settore dellaconquali ridurre le disuguaglianze di cura e assistenza fra cittadini residenti in diverse aree territoriali e fra cittadini con diverse fasce di reddito“. E ancora: “Concretizzare unapubblica, giusta, efficiente e accessibile attraverso un adeguato, una seria programmazione, una revisione della governance farmaceutica, un potenziamento dei servizi di assistenza territoriale, ...