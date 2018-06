Salvini | Troppi 5 miliardi per accoglienza migranti

Salvini : ""A casa loro" sarà la priorità : troppi 5 miliardi per profughi" : "Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. "A casa loro" sarà una delle nostre priorità". Matteo Salvini si prepara così a diventare il ministro dell'Interno. E, in comizio giovedì notte a Sondrio, annuncia le sue priorità: "Mi sono confrontato con il nuovo presidente del Consiglio, gli ho chiesto di prestare attenzione ai quei 5 ...