Salvini - no modifiche in peggio Dublino : ANSA, - ROMA, 1 GIU - Martedì in Lussemburgo è in programma una riunione dei ministri dell'interno dell'Ue, "ma nello stesso giorno c'è anche la fiducia al Senato e non sarebbe bello che il ...

"O un governo o si vota così". Salvini chiude a modifiche al Rosatellum - ma fu lui a dire : "Basta una settimana per cambiarlo" : Matteo Salvini ha cambiato idea sulla possibilità di modificare la legge elettorale prima di tornare al voto, nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo parlamentare per sostenere un governo. Parlando a Radio 105 il leader del Carroccio ha bocciato l'idea di cambiare il Rosatellum: "Non ci sto a tirare a campare per un anno: discutere per un anno di legge elettorale sarebbe devastante. O parte un governo o si va subito al ...