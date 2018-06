lastampa

: “Nessuno può arrogarsi il diritto di dire che esiste solo una tipologia di famiglia”. La lettera appello in rispost… - LaStampa : “Nessuno può arrogarsi il diritto di dire che esiste solo una tipologia di famiglia”. La lettera appello in rispost… - paoladami : RT @paoladelusa: Salvini: “Esiste solo la famiglia tradizionale”. La preoccupazione della comunità gay: “Chi ci difenderà?” @LaStampa https… - Elena3Gri : RT @paoladelusa: Salvini: “Esiste solo la famiglia tradizionale”. La preoccupazione della comunità gay: “Chi ci difenderà?” @LaStampa https… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) «Io voglio far parte di un governo in cui le parole e le idee sono chiare», d’ora in poi ci sarà «un ministro per cui la mamma si chiama mamma, e il papà si chiama papà. Non ci sono genitori uno, due, tre, quattro e fritti misti. C’è una mamma e un papà, e ci sono bambini, che hanno una mamma e un papà. Vediamo di riportare un po’ di buon senso». ...