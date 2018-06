Salvini | Di Maio e Conte | sfila il governo delle matricole

L’ultima volta della Boschi a palazzo Chigi e la fugace stretta di mano con Salvini e Di Maio : L’ex sottosegretaria Maria Elena Boschi ha presenziato al rituale passaggio della “campanella” a palazzo Chigi tra il nuovo premier Giuseppe Conte e l’ormai ex Paolo Gentiloni. Tanti sorrisi e abbracci tra i suoi collaboratori prima di congedarsi per l’ultima volta L'articolo L’ultima volta della Boschi a palazzo Chigi e la fugace stretta di mano con Salvini e Di Maio proviene da Il Fatto Quotidiano.

dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un "Grazie Beppe". Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: "Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee" mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde