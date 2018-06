Salva due bambini quasi investiti dal treno | «Ho agito d' istinto» Il gesto da eroina di

La Spezia : Mariachiara - 24 anni - Salva due bimbi che stavano per essere investiti dal treno : La ragazza ha salvato una bambina di 9 anni e il fratellino di 6 che due giorni fa stavano per essere travolti da un treno alla stazione di Manarola. I due bimbi erano arrivati a pochi centimetri dai binari, ben oltre la striscia gialla di sicurezza, e un Frecciabianca era in transito. Se la ragazza non li avesse afferrati sarebbero stati certamente investiti.Continua a leggere

FedEx – Tnt - scioperano dipendenti : “Due giorni e una notte di stop per Salvare 500 posti dalla speculazione” : Scatta a mezzanotte lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di FedEx-Tnt in risposta ai 361 licenziamenti annunciati ad aprile, a due anni dall’acquisizione da parte della multinazionale americana. Punti nevralgici della protesta, che inizierà a mezzanotte e proseguirà fino alle 23:59 di venerdì, è la Lombardia, con il blocco dell’hub FedEx di Malpensa e relativi voli merci e di quello Tnt a Peschiera Borromeo. Altri presidi sono stati organizzati ...

Verona : Peschiera del Garda - Salvati due bambini chiusi in auto : Verona, 30 mag. (AdnKronos) - Ieri nel primo pomeriggio il sole batteva forte nel parcheggio di un grande supermercato di Peschiera del Garda, dove si superava la temperatura di 30 gradi; per i numerosi clienti che passavano accanto a una grossa monovolume americana con targa tedesca, era dapprima i

Olanda : i giubbotti che Salvano la vita dei migranti due volte : La fantastica idea di un’azienda olandese, la Markers Unite: riciclare i giubbotti di salvataggio abbandonati sulle coste del Mediterraneo per farne delle borse. Di più: assumere i migranti stessi per fare le borse, dando loro una prima possibilità di imparare l’olandese e stringere nuove relazioni sociali, di iniziare a rifarsi una vita insomma. Amsterdam, un nuovo futuro per chi arriva nel Paese della tolleranza Thami Schweichler, direttore e ...

Paolo Savona - anche Bruno Vespa lo difende : 'Tutte sciocchezze. Ecco i due nomi di ministri che possono Salvarlo' : Vuole soltanto portare avanti una politica diversa dal passato in un governo diverso dal passato', è la lapalissiana verità di Vespa. Un modo, per ricomporre il mosaico e far digerire la nomina al ...

Video del duetto di J-Ax con Einar e Carmen - Maria Salvador con dedica alla De Filippi : Il Video del duetto di J-Ax con Einar e Carmen ad Amici di Maria De Filippi è disponibile alla fine di questo post. Un doppio duetto con ospite al serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della settima puntata, a cantare con i concorrenti del team bianco e del team blu sono i due rapper di Newtopia: Fedez e J-Ax. Mentre Fedez canta Cigno Nero con Emma e Biondo, per la squadra bianca, il duetto di J-Ax coinvolge il team blu. Sono Einar ...

Salerno - barca rischia di affondare : Salvate due persone : Intervento della Guardia Costiera di Salerno in soccorso a una barca con a bordo due persone: l’imbarcazione si trovava nello specchio d’acqua di fronte a Capaccio Paestum ed era in forte difficoltà. La richiesta di soccorso alla sala operativa della capitaneria di porto di Salerno è giunta intorno alle 9 da parte della piccola imbarcazione impegnata in attività di pesca che stava imbarcando acqua. In breve tempo è stata individuata ...

Reggio Calabria - 82enne Salvato dopo due giorni in un burrone : L'anziano era intrappolato tra i rovi sul fondo di un dirupo profondo circa 20 metri: sopravvissuto anche alla piovosa notte di ieri

James - “l’uomo dal braccio d’oro” - va in pensione : ha Salvato oltre due milioni di neonati : James, “l’uomo dal braccio d’oro”, va in pensione: ha salvato oltre due milioni di neonati James Harrison possiede anticorpi che bloccano l’antigene Rh che può provocare danni cerebrali o la morte dei feti. Considerato un eroe in Australia, ha donato per la prima volta il sangue da giovanissimo e secondo la Croce Rossa australiana ha […] L'articolo James, “l’uomo dal braccio d’oro”, va in pensione: ha salvato oltre due milioni di ...

Hawaii - due cani intrappolati tra un flusso di lava e una recinzione : Salvati dopo 10 giorni : dopo che se ne erano perse le tracce per 10 giorni, due cani sono stati salvati vicino ad un condotto vulcanico nel distretto di Puna, devastato dalle eruzioni del vulcano Kilauea. La ricerca dei due animali è cominciata quando la loro padrona è stata evacuata dal suo appartamento a Leilani Estates dai vigili del fuoco. Uno dei due cani era spaventato dagli uomini ed è scappato via dalla casa mentre la padrona stava prendendo le ultime cose. ...

Gita a Venezia - studentessa 14enne violentata da due coetanei : Salvata da un compagno : Venezia - L'hanno afferrata e trascinata in un sottoportico buio. Uno faceva da palo, l'altro ha tentato di stuprarla. E la violenza stava per consumarsi se non fosse stato per l'intervento di un ...