E' "to" ildi Torino a Silvio Berlusconi per il casoter. Il gup Francesca Christillin, al termine dell'udienza preliminare, ha restituito glialla, recependo alcune osservazioni della difesa, perché riformuli il capo di imputazione. Oltre all'ex premier il procedimento riguarda Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, nel Torinese, che secondo l'accusa ricevette denaro per rendere dichiarazioni non veritiere su quanto accadeva alle cene di Arcore.(Di venerdì 1 giugno 2018)