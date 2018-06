Salario minimo orario | la sfida di Tito Boeri

Boeri : serve Salario minimo per atipici : 15.15 Per il milione di lavoratori della Gig Economy, un neologismo dall'americano gergale che indica i cosiddetti "lavoretti" e include molti atipici compresi i riders, bisognerebbe introdurre un "salario minimo a prestazione".Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri. Boeri aggiunge che in Italia sarebbe necessaria anche l'approvazione di nuove leggi che 'obblighino' i grandi gruppi del settore a iscriversi alla piattaforma on line ...

"Per i lavoratori atipici bisognerebbe introdurre un Salario minimo a prestazione" : Per il milione di lavoratori della Gig economy, un neologismo dall'americano gergale che indica i cosiddetti 'lavoretti' e include molti atipici compresi i riders, bisognerebbe introdurre un "salario minimo a prestazione". Lo afferma il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo che in Italia sarebbe necessaria anche l'approvazione di nuove leggi che 'obblighino' i grandi gruppi del settore a iscriversi alla piattaforma on line dell'istituto ...

Estensione del Rei - Salario minimo - Nato e Ue : i punti che possono mettere d'accordo M5S e Pd : Ci sono i temi su cui avviare il dialogo, come richiesto da una parte del Pd. C'è il mandato conferito dal presidente Mattarella, come richiesto da una parte del Pd. Ora un dialogo costruttivo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico potrebbe ufficialmente partire. Il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato di verificare una possibile intesa tra grillini e dem, lo ha chiarito appena uscito dal colloquio con il Capo dello ...