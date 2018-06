Sala | «L’Inter ha una proprietà più solida rispetto al Milan»

Il sindaco Sala contro i cinesi del Milan : “l’Inter ha proprietà più solida” : “Senza offesa, ma lo si vede anche nei fatti, l’Inter ha una proprietà più solida mentre il Milan è in una situazione obiettivamente più difficile”. è quanto ha detto il sindaco di Milan o, Giuseppe Sala , parlando della situazione dello stadio San Siro, “un tema su cui non sto forzando perché capisco la situazione”. Secondo Sala , in città c’è bisogno di uno stadio di San Siro “diverso da quello di oggi, ...

Liverpool - Klopp spaventa l’intero Egitto : le notizie sulle condizioni di Sala h sono preoccupanti : Secondo quanto riferito da Jurgen Klopp , le condizioni di Salah sono davvero preoccupanti : Mondiale a serio rischio per l’attaccante egiziano Mohamed Salah rischia di saltare il Mondiale di Russia 2018, la causa è l’infortunio rimediato nel corso della finale di Champions League a Kiev. L’attaccante del Liverpool , toccato duro da Sergio Ramos, si è subito sottoposto ai primi rilievi del caso che non hanno regalato buone ...

LIVE Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - i Reds perdono Salah! Galacticos in difficoltà : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real MADRID-LIVERPOOL Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool, Finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Kiev andrà in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza: le due squadre si affrontano per alzare al cielo l’ambita Coppa dalle grandi orecchie e salire sul trono d’Europa. I Galacticos si presentano ...