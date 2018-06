Russia Forum a Vladimir | lo sviluppo futuro russo parte da regioni

notizie.tiscali

: Oggi sono in Russia, dove ho il piacere e l'onore di partecipare al St. Petersburg International Economic Forum (… - c_appendino : Oggi sono in Russia, dove ho il piacere e l'onore di partecipare al St. Petersburg International Economic Forum (… - Russia_Italia : Il Forum 'Russia-Italia' ha il piacere di annunciare una nuova iscrizione al suo gruppo ufficiale su Facebook. Tutt… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) In questo senso ci si attende un approfondimento in particolare per l'attuazione delle tre aree del programma "Economia digitale": infrastrutture informative, smart city, sicurezza informatica che ...