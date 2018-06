Rugby | Test Match 2018 | il calendario e le date del mese di giugno Il programma e gli

Rugby - Test Match giugno 2018 : “Italia XV” non si discosta da quanto visto nel Sei Nazioni. Cambierà qualcosa contro il Giappone? : “Italia XV” la selezione che affronterà sabato mattina a Nagano, in Giappone, alle ore 7.00 italiane, gli Yamaha Jubilo, nel primo Test Match di giugno, ricalca, nella sua formazione iniziale, quella vista all’opera per gran parte del Sei Nazioni, defezioni a parte: saranno però possibili cambi illimitati e quindi verranno ruotati tutti gli effettivi. C’erano da rimpiazzare le assenze di Sergio Parisse, tenuto a riposo, ...

Rugby : il ranking mondiale aggiornato alla vigilia dei Test Match di giugno 2018 : Tutto pronto per i Test Match di giugno 2018: le varie nazionali di Rugby vanno a rodare le proprie formazioni in vista dei prossimi appuntamenti importanti che porteranno all’obiettivo del quadriennio, il mondiale del prossimo anno. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato: Italia che resta sempre in 14ma piazza e spera di scalare qualche posizione. POSITION TEAMS POINTS 1 (1) NEW ...

Rugby - Test Match 2018 : Yamaha Jubilo-Italia. Programma - orario e come vederla in tv. La data della partita : Iniziano gli attesi Test Match di giugno 2018 per la nazionale italiana di Rugby: la trasferta in Giappone per la banda di Conor O’Shea è già partita da qualche giorno, sabato 2 giugno ci sarà anche il primo incontro. Un no caps contro il club del Sol Levante dello Yamaha Jubilo: partita già importante per Testare la temperatura del XV azzurro. Andiamo a scoprire il Programma e l’orario dell’incontro (al momento non è prevista ...

Rugby - test match giugno 2018 : Giosuè Zilocchi prende il posto di Oliviero Fabiani : Una novità tra gli azzurri della nazionale italiana di Rugby che si sta preparando per il tour estivo in Giappone, che vedrà la nostra selezione affrontare la nazionale nipponica il 9 e 16 giugno e, in un incontro non ufficiale, il 2 giugno la formazione di club degli Yamaha Jubilo: non recupera Oliviero Fabiani, al suo posto convocato Giosuè Zilocchi. Il tallonatore delle Zebre infatti è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una ...

Radunata l'ItalRugby per i test match in Giappone : Roma, 21 mag. , askanews, l'Italrugby si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e ...

Rugby - l’Italia sfiderà l’Irlanda a Chicago! Quattro test-match a novembre - azzurri nel tempio del football : L’Italia di Rugby giocherà ben Quattro test match a novembre, uno in più rispetto agli abituali tre! Alle sfide casalinghe contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda si è infatti aggiunto l’incontro del 3 novembre contro l’Irlanda. Gli azzurri sfideranno i vincitori del Sei Naioni al Soldier Field di Chicago (USA): trasferta di lusso per Sergio Parisse e compagni che giocheranno in un impianto simbolo del football americano dove ...

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Mondiali Rugby - 4 test-match per azzurri : "I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine. Vogliamo arrivare ai Mondiali per vincere le partite che contano e lo faremo: ...

Rugby - arrivano le nuove regole? A Perth il test del World Series Rugby : supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

Batte la testa dopo un placcaggio. Giocatrice di Rugby muore a soli 18 anni : La giovane ha battuto la nuca dopo un placcaggio E' morta a soli 18 anni mentre faceva ciò che amava di più al mondo. Rebecca Braglia si è spenta al 'Bufalini' di Cesena dopo essere stata ricoverata in seguito ad un duro placcaggio. La giovane era infatti una Giocatrice di rugby e militava negli Amatori Parma. ...

Rugby - Rebecca Braglia grave dopo il placcaggio come sta?/ Condizioni stabili dopo il trauma alla testa : Rugby: a Ravenna una giocatrice di 18 anni dell’Amatori Parma è stata ricoverata in gravi Condizioni all'ospedale di Cesena dopo un contrasto di gioco in una partita di Coppa Italia(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:13:00 GMT)